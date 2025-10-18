Se abre una disputa judicial por el escrutinio provisorio: Fuerza Patria exigirá cambiar la presentación de resultados

La disputa política detrás del escrutinio provisorio

La coalición Fuerza Patria argumenta que el Gobierno busca presentar los resultados de manera que se contabilicen únicamente los votos bajo los mismos nombres provinciales, lo que perjudicaría a la fuerza peronista. Según fuentes de la coalición, “el Gobierno busca simular una foto de triunfo con una trampa de nombres”, ya que así se excluyen del escrutinio provisorio los votos peronistas en nueve provincias, como Formosa, Santiago del Estero, Entre Ríos, Tucumán, Córdoba, Salta, Jujuy y Chubut, entre otras.

El objetivo de Fuerza Patria es que la Justicia ordene presentar los resultados provinciales por separado, evitando que aparezca una cifra única nacional que, consideran, favorecerá a La Libertad Avanza. En diálogo con Infobae, los apoderados adelantaron que también están dispuestos a presentar una denuncia penal contra la titular de la Dirección Nacional Electoral, Luz Landívar.

Una aplicación para unificar los votos peronistas

Para contrarrestar esta situación, el peronismo desarrolla una aplicación que mostrará los resultados electorales agrupados por grandes espacios políticos: Peronismo, La Libertad Avanza, Izquierda, Provincias Unidas, Frentes Locales y Otros. En esta app, los votos de Fuerza Patria se unificarán con los de otras expresiones peronistas que utilizan distintos sellos provinciales, como Defendemos La Pampa, Justicialista de Mendoza, Fuerza Santacruceña, y el Frente para la Victoria en Formosa, entre otros.

Esta iniciativa busca reflejar la verdadera fuerza electoral del peronismo y evitar que la presentación fragmentada de los resultados genere una imagen distorsionada que beneficie al oficialismo. La batalla judicial y política promete marcar la agenda de la jornada electoral y definir cómo se comunicará el escrutinio provisorio la noche del 26 de octubre. (Con información de Infobae)

