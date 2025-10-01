Nogoyá Times

    La entrerriana Emilia Mernes deslumbró en su primera Semana de la Moda en París

    La cantante argentina fue invitada por la marca neoyorquina Vaquera y deslumbró en primera fila con una micromini balloon. Su pareja, Duki, le dejó un romántico mensaje en redes.
    Después de brillar en los Premios Juventud, Emilia Mernes sumó un nuevo hito en su carrera internacional: debutó en la Semana de la Moda de París, considerada la capital mundial del diseño. La artista entrerriana asistió al desfile de la marca neoyorquina Vaquera, fundada por Patric Dicaprio y Bryn Taubensee, y captó todas las miradas con un look innovador.

     

    La intérprete de La Original combinó una campera oversized gris perla con cuello alto y mangas amplias con una minifalda negra balloon, una de las tendencias que volvió con fuerza en 2025. El conjunto se completó con pantymedias negras translúcidas, stilettos acharolados y una minicartera asimétrica al tono. Como toque final, lució una boina de cuero negra, accesorio que también es furor entre artistas como María Becerra.

    El beauty look y los detalles

    El maquillaje acompañó a la perfección el estilismo: sombras grises en los párpados, delineado cat eye, rubor en las mejillas y gloss en los labios, con un detalle de piedritas brillantes bajo los ojos. El cabello lo llevó suelto y lacio, con un leve movimiento en las puntas.

     

    Las fotos compartidas en Instagram recibieron miles de “me gusta” y comentarios de sus seguidores. Entre ellos destacó el de su pareja, el trapero Duki, quien le escribió: “Lo que más me gusta de París”, junto a un emoji de carita enamorada.

    Proyección internacional

    El paso de Emilia por la Paris Fashion Week se suma a un presente cargado de éxitos. Semanas atrás, en la alfombra de los Premios Juventud en Panamá, sorprendió con un vestido corset lila satinado de la marca vietnamita Fanci Club y joyas de Messika, mientras que en el escenario desplegó un look floral de inspiración brasileña para interpretar su hit Bunda.

     

    Con un estilo cada vez más marcado y presencia en los principales eventos internacionales, Emilia Mernes consolida su imagen como ícono de la moda y la música argentina en el mundo. Fuente: El Once

