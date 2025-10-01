La entrerriana Emilia Mernes deslumbró en su primera Semana de la Moda en París

La intérprete de La Original combinó una campera oversized gris perla con cuello alto y mangas amplias con una minifalda negra balloon, una de las tendencias que volvió con fuerza en 2025. El conjunto se completó con pantymedias negras translúcidas, stilettos acharolados y una minicartera asimétrica al tono. Como toque final, lució una boina de cuero negra, accesorio que también es furor entre artistas como María Becerra.

El beauty look y los detalles

El maquillaje acompañó a la perfección el estilismo: sombras grises en los párpados, delineado cat eye, rubor en las mejillas y gloss en los labios, con un detalle de piedritas brillantes bajo los ojos. El cabello lo llevó suelto y lacio, con un leve movimiento en las puntas.

Las fotos compartidas en Instagram recibieron miles de “me gusta” y comentarios de sus seguidores. Entre ellos destacó el de su pareja, el trapero Duki, quien le escribió: “Lo que más me gusta de París”, junto a un emoji de carita enamorada.

Proyección internacional

El paso de Emilia por la Paris Fashion Week se suma a un presente cargado de éxitos. Semanas atrás, en la alfombra de los Premios Juventud en Panamá, sorprendió con un vestido corset lila satinado de la marca vietnamita Fanci Club y joyas de Messika, mientras que en el escenario desplegó un look floral de inspiración brasileña para interpretar su hit Bunda.

Con un estilo cada vez más marcado y presencia en los principales eventos internacionales, Emilia Mernes consolida su imagen como ícono de la moda y la música argentina en el mundo. Fuente: El Once

