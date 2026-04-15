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    La inflación de alimentos fue de 3,4%: los productos que subieron y los que bajaron de precio

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    El INDEC publicó la inflación

    El rubro es el de mayor incidencia en el costo de vida de todo el país. La cifra fue igual al nivel general de precios en el tercer mes del año. Los productos que subieron y los que bajaron de precio.
    La inflación de alimentos alcanzó 3,4% en marzo. El dato mensual fue igual al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que también cerró el tercer mes del año en 3,4%, de acuerdo con lo que informó este martes el INDEC.
    El aumento en los precios de los alimentos es el que más afecta a los sectores vulnerables, que destinan la mayor parte de su ingreso a cubrir la canasta básica. Por eso, es el rubro de mayor incidencia en el costo de vida de todo el país.
    De acuerdo con los datos del INDEC, en la comparación mensual, los diez productos que más subieron de precio fueron: naranja, carne picada común, paleta, cuadril, nalga, pollo entero, filet de merluza fresco, banana, hamburguesas congeladas y salchicha tipo Viena.

     

    En el primer trimestre del año, el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas acumuló un alza del 11,8%, lo que representó 2,4 puntos porcentuales por encima del nivel general de la inflación acumulada en ese período (9,4%).

     

    En marzo respecto del mes previo, la región de Noreste, con una suba del 4,5% fue en la que más se incrementó la inflación del rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, seguida por Noroeste (4,4%), Cuyo (4%), Pampeana (3,5%), Patagonia (3,2%) y GBA (2,9%).

    Los 10 alimentos que más subieron de precio en marzo

    Algunos cortes de carne, entre los que m&aacute;s subieron de precio.
    Algunos cortes de carne, entre los que más subieron de precio.

     

    En marzo, los diez alimentos que más aumentaron de precio respecto de febrero son los siguientes:

    • Naranja: 8,5%.
    • Carne picada común: 8,4%.
    • Paleta: 8%.
    • Cuadril: 7,7%.
    • Nalga: 7,7%.
    • Pollo entero: 7,5%.
    • Filet de merluza fresco: 6,6%.
    • Banana: 6,1%.
    • Hamburguesas congeladas: 6%.
    • Salchicha tipo Viena: 5,8%.

     

    Por encima de la inflación general, subieron también azúcar (5,7%), asado (5,5%), salame (5,4%), aceite de girasol (5,2%) y jamón cocido (4,1%).

    Los huevos, entre los productos que m&aacute;s bajaron.
    Los huevos, entre los productos que más bajaron.

     

    Los alimentos que bajaron de precio en marzo

     

    En marzo también hubo un grupo de alimentos que anotaron deflación en relación con febrero. Fueron los siguientes:

    • Cebolla: -0,2%.
    • Yerba mate: -0,5%.
    • Huevos de gallina: -1%.
    • Arvejas secas remojadas: -1%.
    • Arroz blanco simple: -1.2%.
    • Harina de trigo común 000: -1,7%.
    • Papa: -2,5%.
    • Tomate redondo: -6,7%.
    • Zapallo anco: -8,5%.
    • Lechuga: -8,6%.
    • Manzana deliciosa: -12,4%.
    • Limón: -12,5%. Fuente: El Once

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