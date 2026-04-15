La inflación de alimentos fue de 3,4%: los productos que subieron y los que bajaron de precio

En el primer trimestre del año, el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas acumuló un alza del 11,8%, lo que representó 2,4 puntos porcentuales por encima del nivel general de la inflación acumulada en ese período (9,4%).

En marzo respecto del mes previo, la región de Noreste, con una suba del 4,5% fue en la que más se incrementó la inflación del rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, seguida por Noroeste (4,4%), Cuyo (4%), Pampeana (3,5%), Patagonia (3,2%) y GBA (2,9%).

Los 10 alimentos que más subieron de precio en marzo

Algunos cortes de carne, entre los que más subieron de precio.

En marzo, los diez alimentos que más aumentaron de precio respecto de febrero son los siguientes:

Naranja: 8,5%.

Carne picada común: 8,4%.

Paleta: 8%.

Cuadril: 7,7%.

Nalga: 7,7%.

Pollo entero: 7,5%.

Filet de merluza fresco: 6,6%.

Banana: 6,1%.

Hamburguesas congeladas: 6%.

Salchicha tipo Viena: 5,8%.

Por encima de la inflación general, subieron también azúcar (5,7%), asado (5,5%), salame (5,4%), aceite de girasol (5,2%) y jamón cocido (4,1%).

Los huevos, entre los productos que más bajaron.

Los alimentos que bajaron de precio en marzo

En marzo también hubo un grupo de alimentos que anotaron deflación en relación con febrero. Fueron los siguientes:

Cebolla: -0,2%.

Yerba mate: -0,5%.

Huevos de gallina: -1%.

Arvejas secas remojadas: -1%.

Arroz blanco simple: -1.2%.

Harina de trigo común 000: -1,7%.

Papa: -2,5%.

Tomate redondo: -6,7%.

Zapallo anco: -8,5%.

Lechuga: -8,6%.

Manzana deliciosa: -12,4%.

Limón: -12,5%. Fuente: El Once

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