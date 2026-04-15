La inflación de alimentos fue de 3,4%: los productos que subieron y los que bajaron de precio
El INDEC publicó la inflación
En el primer trimestre del año, el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas acumuló un alza del 11,8%, lo que representó 2,4 puntos porcentuales por encima del nivel general de la inflación acumulada en ese período (9,4%).
En marzo respecto del mes previo, la región de Noreste, con una suba del 4,5% fue en la que más se incrementó la inflación del rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, seguida por Noroeste (4,4%), Cuyo (4%), Pampeana (3,5%), Patagonia (3,2%) y GBA (2,9%).
Los 10 alimentos que más subieron de precio en marzo
En marzo, los diez alimentos que más aumentaron de precio respecto de febrero son los siguientes:
- Naranja: 8,5%.
- Carne picada común: 8,4%.
- Paleta: 8%.
- Cuadril: 7,7%.
- Nalga: 7,7%.
- Pollo entero: 7,5%.
- Filet de merluza fresco: 6,6%.
- Banana: 6,1%.
- Hamburguesas congeladas: 6%.
- Salchicha tipo Viena: 5,8%.
Por encima de la inflación general, subieron también azúcar (5,7%), asado (5,5%), salame (5,4%), aceite de girasol (5,2%) y jamón cocido (4,1%).
Los alimentos que bajaron de precio en marzo
En marzo también hubo un grupo de alimentos que anotaron deflación en relación con febrero. Fueron los siguientes:
- Cebolla: -0,2%.
- Yerba mate: -0,5%.
- Huevos de gallina: -1%.
- Arvejas secas remojadas: -1%.
- Arroz blanco simple: -1.2%.
- Harina de trigo común 000: -1,7%.
- Papa: -2,5%.
- Tomate redondo: -6,7%.
- Zapallo anco: -8,5%.
- Lechuga: -8,6%.
- Manzana deliciosa: -12,4%.
- Limón: -12,5%. Fuente: El Once
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