Renovaron alerta por lluvias y tormentas intensas en Entre Ríos

En los departamentos Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá y Villaguay rige un alerta naranja hasta la tarde, con lluvias de moderada a fuerte intensidad. En estas zonas, se prevén valores acumulados de entre 70 y 100 milímetros, con posibilidad de superar esos registros de manera puntual.

Por su parte, en Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay se mantiene un doble nivel de alerta. Allí, el nivel amarillo anticipa precipitaciones de entre 30 y 70 milímetros, mientras que el nivel naranja advierte por acumulados que podrían alcanzar entre 70 y 100 milímetros en algunos sectores.

Lluvias durante toda la jornada en el norte

En tanto, los departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador permanecen bajo alerta amarilla durante todo el día. En estas zonas también se esperan lluvias persistentes, con acumulados estimados entre 30 y 70 milímetros.

Las precipitaciones podrían presentarse de forma continua y con momentos de mayor intensidad, lo que incrementa la probabilidad de anegamientos temporarios y complicaciones en sectores vulnerables.

Mejora gradual hacia el jueves

De acuerdo al pronóstico extendido, las condiciones comenzarán a mejorar de forma paulatina a partir del jueves, con el retiro gradual de las bajas presiones que afectan a la región.

No obstante, se prevé que las lluvias continúen en algunos sectores del centro y norte del país durante esa jornada, aunque con tendencia a disminuir hacia el final del día.

Cómo seguirá el tiempo el fin de semana

Para el fin de semana, se espera una mejora más marcada en gran parte del noreste argentino, con mayor presencia de sol y temperaturas más acordes a la época otoñal.

Sin embargo, algunas perturbaciones podrían generar lluvias débiles en regiones del centro oeste del país, mientras que en el noreste las condiciones serían estables hasta el sábado.

El domingo, en tanto, podrían volver las tormentas en algunos sectores, marcando un nuevo período de inestabilidad, según Meteored.

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