    La inflación mayorista se desaceleró al 1,1% en octubre, su mínimo de cinco meses

    Las cifras del INDEC

    Este número estuvo influenciado por la suba en productos nacionales y la baja en los importados, que venía de aumentar 9% en septiembre. Influyó la variación negativa en el valor del dólar oficial.
    El nivel general del índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento de 1,1% en octubre de 2025 respecto del mes anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

    Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el aumento del IPIM se vio marcado por la suba de 1,3% en los “Productos nacionales” y la baja de 1,4% en los “Productos importados”.

     

    Sin embargo, quedó por debajo de la inflación mayorista de septiembre, la cual había escalado hasta 3,7%. En octubre se vio destacado la baja en el rubro de importados, que venía de aumentar un 9% en el noveno mes del año.

     

    Dentro de los productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia positiva fueron:

     

    -“Productos agropecuarios” (0,51%).

    -“Alimentos y bebidas” (0,31%).

    -“Productos refinados del petróleo” (0,22%).

    -“Tabaco” (0,11%).

     

    Mientras que la división con mayor incidencia negativa fue “Petróleo crudo y gas”, que cayó 0,12%.

     

    El nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 1,3% en el mismo período, explicado por la suba de 1,5% en los “Productos nacionales” y la baja de 1,4% en los “Productos importados”.

     

    Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) fue el que más subió: 1,7% en octubre, como consecuencia de la suba de 3,2% en los “Productos primarios” y de 1,1% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”. (Fuente: NA)

