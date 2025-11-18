La inflación mayorista se desaceleró al 1,1% en octubre, su mínimo de cinco meses

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el aumento del IPIM se vio marcado por la suba de 1,3% en los “Productos nacionales” y la baja de 1,4% en los “Productos importados”.

Sin embargo, quedó por debajo de la inflación mayorista de septiembre, la cual había escalado hasta 3,7%. En octubre se vio destacado la baja en el rubro de importados, que venía de aumentar un 9% en el noveno mes del año.

Dentro de los productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia positiva fueron:

-“Productos agropecuarios” (0,51%).

-“Alimentos y bebidas” (0,31%).

-“Productos refinados del petróleo” (0,22%).

-“Tabaco” (0,11%).

Mientras que la división con mayor incidencia negativa fue “Petróleo crudo y gas”, que cayó 0,12%.

El nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 1,3% en el mismo período, explicado por la suba de 1,5% en los “Productos nacionales” y la baja de 1,4% en los “Productos importados”.

Asimismo, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) fue el que más subió: 1,7% en octubre, como consecuencia de la suba de 3,2% en los “Productos primarios” y de 1,1% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”. (Fuente: NA)

