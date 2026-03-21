El guitarrista de AC/DC, Stevie Young, fue internado en Buenos Aires

“Al llegar a Buenos Aires, Stevie Young no se sentía bien. Por precaución, fue ingresado en un hospital local donde se le están realizando una serie completa de estudios. Stevie se encuentra bien y de buen ánimo, esperando con entusiasmo subirse al escenario el lunes”, señalaron en un comunicado al que accedió Infobae.

Según pudo saber Infobae, Young estaría hospitalizado en el sanatorio Mater Dei de la capital del país. Young, de 69 años, fue ingresado al centro médico a pocos días del primer recital de AC/DC como parte de la gira “Power Up Tour”, programado para el próximo lunes.

“Por precaución, se le están realizando todas las pruebas necesarias”, agregó un portavoz a la agencia Reuters.

Stevie Young, que ocupa desde 2014 el puesto de guitarrista rítmico tras la salida de Malcolm Young por razones médicas, es considerado un pilar fundamental para el actual sonido de la banda.

El grupo de rock aterrizó este miércoles por la tarde al aeropuerto internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, tras presentarse en Chile, donde ofrecieron un recital ante miles de fanáticos como parte de su “Power Up Tour”.

La vuelta de la banda australiana a la Argentina es parte de su “Power Up Tour”, con una primera fecha el 23 de marzo en el Estadio River Plate. Tras 16 años de ausencia en el país, AC/DC prepara un regreso muy esperado en un recinto emblemático. El viernes 27 y el martes 31 de este mes serán sus otras presentaciones, con localidades agotadas. Fuente: Infobae

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