Muestra: “La Ingobernable Belleza del Barro”

Nogoyá

El próximo miércoles 1º de abril, a partir de la hora 20, en la Casa de la Cultural “Profesor Juan José Antonio Segura”, se realizará una muestra multidisciplinaria del Colectivo de Artistas Visuales “Caudillas del Barro” (Susana Zapata-Luciana Pirro-Marisa Núñez Caminos).

Dicha exposición reúne fotografías en gran formato y registros audiovisuales de performance realizadas entre 2020 y 2025 en distintas provincias del país, además de objetos y activaciones en vivo, destacando su compromiso con temas feministas, indigenistas, ecológicos y antirracistas. Con la Curaduría de Celeste Medrano.