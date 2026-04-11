La Muestra “La Ingobernable Belleza del Barro” hizo su Cierre

Nogoyá
Ayer por la tarde, en las instalaciones de la Casa de la Cultura “Profesor Juan José Antonio Segura”, se llevó a cabo el cierre de la muestra “La Ingobernable Belleza del Barro”, a cargo de “Las Caudillas del Barro”.
Allí, las artistas Susana Zapata, Luciana Pirro y Marisa Núñez Caminos realizaron una performance orientada a la ecología que tuvo como protagonista al rio y su esencia. Vale destacar que acompañaron alumnos de la ESJA N1 Luis Agote.
Además, la exposición reunió fotografías en gran formato y registros audiovisuales de performances realizadas entre 2020 y 2025 en distintas provincias del país y objetos varios.
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