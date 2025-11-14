La Selección cierra el año con amistoso ante Angola: a qué hora juega, formaciones y cómo verlo

Argentina vs Angola

El campeón del mundo disputará su último partido de 2025 este viernes, en el marco de los festejos por los 50 años de la independencia angoleña. La Albiceleste se medirá ante el conjunto africano este viernes desde las 13.

La Selección argentina cerrará su actividad futbolística de este año con un amistoso frente a Angola, que se disputará este viernes a las 13 (hora argentina).

El encuentro se disputará en el estadio 11 de Novembro de Luanda, con árbitro a confirmar y que será transmitido en vivo por TyC Sports y Telefé.

Será un encuentro especial, no solo porque significará el último partido de 2025 para la “Scaloneta”, sino también porque se desarrollará en el marco de los festejos por el 50° aniversario de la independencia de Angola, una celebración que tendrá al campeón del mundo como invitado de honor. Fuente: El Once

