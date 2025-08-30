La tormenta de Santa Rosa traerá lluvias intensas: qué zonas de Entre Ríos serán más afectadas

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que para este sábado en Paraná las temperaturas mínimas alcancen los 15 grados, mientras que las máximas podrían llegar hasta los 25 grados.

Lluvia

El especialista explicó que no se trata de un frente clásico, sino de un fenómeno similar a la ciclogénesis registrada días atrás. “La zona de baja presión se formará en el límite entre Santa Fe y Córdoba, desplazándose luego hacia el sur santafesino y la provincia de Buenos Aires”, detalló.

Gómez señaló que las lluvias más intensas se darán en sectores cercanos, pero aclaró que “en Entre Ríos, los departamentos más expuestos son los del oeste, lindantes al río Paraná. En el centro y este, las lluvias serían menos significativas porque el fenómeno estará más alejado”.

Impacto en la provincia

De acuerdo con el pronóstico, la inestabilidad se sentirá con mayor fuerza en el sur de La Paz, Paraná, Diamante y parte de Victoria, a partir del mediodía y tarde de hoy.

El meteorólogo descartó la presencia de vientos de gran magnitud: “Cuando el fenómeno esté focalizado sobre el norte bonaerense, en Entre Ríos podríamos recibir vientos desde el sudoeste, débiles a ocasionalmente moderados. No estamos hablando de una situación de mucho viento”.

Lo más destacado, afirmó, será la posibilidad de lluvias intensas en cortos períodos de tiempo, acompañadas de fuerte actividad eléctrica durante la tarde y noche del sábado, extendiéndose hasta la madrugada del domingo.

Lluvia en Paraná

Alerta

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para gran parte del territorio de Entre Ríos, por lluvias y tormentas para este domingo. Los departamentos alcanzados por el aviso de alerta son: La Paz, Paraná, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Victoria y Gualeguay.

“Estos serán afectados por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas puedan estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo”, indicó el organismo.

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual”, señaló el SMN.

Mejoramiento y tendencia

“El pico de inestabilidad será entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo. Luego, podrían continuar lluvias débiles hasta la tarde del domingo, cuando comenzará un lento mejoramiento”, adelantó Gómez.

Además, anticipó que los modelos de simulación atmosférica prevén un trimestre con más precipitaciones de lo habitual: “Para septiembre, octubre y noviembre se espera un régimen de lluvias superior a lo normal”, indicó.

Pronóstico extendido para Paraná y alrededores

· Domingo: mínima de 15 °C y máxima de 20 °C. Tormentas fuertes en cortos períodos de tiempo. Vientos del noreste rotando al norte.

· Lunes: mínima de 10 °C y máxima de 19 °C. Jornada inestable en la mañana y mejorando hacia la tarde, con vientos del sur.

· Martes: mínima de 9 °C y máxima de 20 °C. Mayormente nublado, con vientos del sur rotando al suroeste.

· Miércoles: mínima de 10 °C y máxima de 22 °C. Cielo mayormente nublado. Fuente: El Once

