Las tasas de plazo fijo continúan su tendencia a la baja en abril

En el fondo de la tabla se ubica el Banco Santander, ofreciendo la tasa más baja del mercado con apenas un 16,5%, seguido por el Banco Galicia con un 18,25%. En un escalón intermedio aparecen el Banco Nación y el Ciudad, ambos con un 19%, mientras que el Credicoop (19,5%) y el ICBC (19,75%) apenas rozan el umbral del 20%. Los únicos que logran despegarse levemente de este promedio son el Banco Provincia y el Banco Macro, que lideran el grupo de los “grandes” con un 21,5%.

Qué bancos superan la tasa del 22%

Sin embargo, quienes buscan maximizar su rentabilidad y proteger su economía personal, deben mirar más allá de las entidades tradicionales. Fuera del top 10, existe un grupo de bancos digitales y regionales que ofrecen tasas que llegan incluso al 25,5%. Entidades como Banco Meridian, VOII o Crédito Regional se posicionan hoy como las opciones más agresivas para el ahorrista que no quiere perder contra la inflación.

Dentro de este grupo que logra romper la barrera de 22%, le siguen Reba con una tasa del 25%, seguido de cerca por Banco Bica, Banco del Sol y Banco CMF, todos con un 24% de TNA. Otras opciones interesantes para la economía del ahorrista son el Banco de Comercio (23%) y el Banco Dino (22,5%).

Qué tasa ofrece cada banco

Banco de la Nación Argentina: 19%.

Banco Santander Argentina S.A.: 16,5%.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 18,25%.

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 21,5%.

Banco BBVA Argentina S.A.: 20,5%.

Banco Macro S.A.: 21,5%.

Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 19,5%.

Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.: 19,75%.

Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 19%.

Banco Bica S.A.: 24%.

Banco CMF S.A.: 23,25%.

Banco Comafi Sociedad Anónima: 19%.

Banco de Comercio S.A.: 23%.

Banco de Corrientes S.A.: 19,5%.

Banco de Formosa S.A.: 21%.

Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: 22,75%.

Banco del Chubut S.A.: 22%.

Banco del Sol S.A.: 24%.

Banco Dino S.A.: 22,5%.

Banco Hipotecario S.A.: 20% / 22,5%.

Banco Julio Sociedad Anónima: 21%.

Banco Mariva S.A.: 22%.

Banco Masventas S.A.: 24% / 25%.

Banco Meridian S.A.: 24,75%.

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 21% / 17%.

Banco Voii S.A.: 25%.

Bibank S.A.: 24%.

Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: 25,5%.

Reba Compañía Financiera S.A.: 25%.

Cuánto se gana hoy con $500.000 a 30 días

Para entender mejor las diferencias, se puede observar cuánto se gana cuánto rinde una inversión de $500.000 a 30 días según la entidad elegida. En el Banco Santander, con la tasa más baja del mercado (16,5%), la ganancia neta sería de $6.780. Si se opta por el Banco Nación (19%), ese interés sube a $7.808. Sin embargo, al elegir una entidad que supere la barrera del 22%, como el Banco Macro (24%), el rendimiento salta a $9.863.

Finalmente, en los bancos que lideran el ranking con una tasa del 25,5%, como Banco Meridian o VOII, el ahorrista recibiría $10.479 al finalizar el mes. La diferencia entre elegir la mejor o la peor tasa es clara: un ahorrista puede ganar $3.699 adicionales por mes invirtiendo el mismo capital.

Cómo hacer un plazo fijo a 30 días

Ingresar al home banking o la app del banco.

Dirigirse a la sección “Inversiones” o “Plazo fijo”.

Indicar el monto a invertir (por ejemplo, $3.000.000).

Seleccionar un plazo de 30 días.

Confirmar la operación y guardar el comprobante. Fuente: El Once

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