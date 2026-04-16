Cesó el alerta para Entre Ríos y tras las intensas lluvias se espera un alivio gradual

Para el jueves, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar paulatinamente, conforme el centro de baja presión se aleje hacia el Uruguay. Esto traerá una ligera disminución de las lluvias en Entre Ríos y el Litoral, con la probabilidad de chaparrones dispersos que se concentrarán en las primeras horas del día, especialmente en la costa este de Buenos Aires y en algunas áreas del AMBA.

Aunque la situación será más estable, aún se esperan lluvias aisladas que podrían prolongarse hasta la tarde del jueves. La temperatura, que se mantendrá cálida durante la jornada, oscilará entre los 18°C y 25°C en la provincia de Entre Ríos, lo que permitirá una mejora gradual en el ambiente.

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional informó sobre el cese del alerta para la provincia, y se mantiene sólo para algunas zonas de la provincia de Buenos Aires.

El pronóstico para Paraná

El pronóstico del tiempo en Paraná indica que las condiciones meteorológicas se presentarán variables durante los próximos días, con presencia de nubosidad, probabilidades de lluvias aisladas y temperaturas moderadas. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, las jornadas se caracterizarán por cambios en la estabilidad atmosférica.

Para este jueves, se espera una jornada con probabilidad de precipitaciones durante la mañana y la tarde, con porcentajes que oscilaron entre el 40 y el 70 por ciento. La temperatura máxima alcanzará los 25. El viento soplará leve a moderado del sector norte.

El viernes, en tanto, las condiciones mejorarán levemente, con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de lluvias. Las temperaturas se mantendrán estables, con una mínima de 18 grados y una máxima que rondará los 26.

Mejora parcial y temperaturas agradables

Durante el sábado se prevé una mejora en las condiciones del tiempo, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades significativas de precipitaciones. En cuanto a las marcas térmicas se espera una mínima de 15 grados y una máxima de 26.

El domingo se presentará con nubosidad variable, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 26 grados. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com