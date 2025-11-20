Nogoyá Times

    Las temperaturas llegan a su pico con máximas de 33°C y avanza un frente de lluvias

    Pronóstico

    El calor alcanzará su punto máximo este jueves mientras un frente de inestabilidad avanza sobre la región. En Entre Ríos rige un alerta amarillo por tormentas y vientos fuertes que comenzarán a intensificarse hacia la noche y madrugada del viernes.
    Este jueves se presentará con calor en el norte y centro del país, donde las temperaturas continuarán en ascenso y alcanzarán uno de los picos más altos de la semana. En simultáneo, un frente de inestabilidad avanza sobre el área pampeana y la zona centro, favoreciendo la formación de chaparrones y tormentas que podrían intensificarse hacia la noche.

     

    En Entre Ríos, el calor irá en aumento de manera gradual, con máximas previstas que rondarán los 33°C. El viento soplará desde el sector noreste, aportando humedad, y durante la noche se prevé una rotación al sur, acompañada del cambio de tiempo.

    Alerta para jueves y viernes
    Alerta por tormentas y vientos intensos

    El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes y vientos intensos que afectarán a gran parte de Entre Ríos en las próximas horas. Según el informe, las condiciones comenzarán a desmejorar durante la noche del jueves, cuando se espera una marcada inestabilidad en la región.

     

    Las tormentas de mayor intensidad abarcarán principalmente a los departamentos Islas, Tala, Uruguay, Colón, Gualeguaychú, Gualeguay y Victoria, donde no se descartan ráfagas fuertes, actividad eléctrica y precipitaciones puntuales.

     

    Durante la madrugada del viernes, el organismo advirtió sobre la llegada de vientos intensos en sectores como Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá, lo que profundizará el mal tiempo. Los especialistas recomendaron tomar precauciones ante la posibilidad de variabilidad en los acumulados de lluvia y condiciones adversas que podrían afectar la circulación y actividades al aire libre. Fuente: El Once

