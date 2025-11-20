Las temperaturas llegan a su pico con máximas de 33°C y avanza un frente de lluvias

En Entre Ríos, el calor irá en aumento de manera gradual, con máximas previstas que rondarán los 33°C. El viento soplará desde el sector noreste, aportando humedad, y durante la noche se prevé una rotación al sur, acompañada del cambio de tiempo.

Alerta para jueves y viernes

Alerta por tormentas y vientos intensos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes y vientos intensos que afectarán a gran parte de Entre Ríos en las próximas horas. Según el informe, las condiciones comenzarán a desmejorar durante la noche del jueves, cuando se espera una marcada inestabilidad en la región.

Las tormentas de mayor intensidad abarcarán principalmente a los departamentos Islas, Tala, Uruguay, Colón, Gualeguaychú, Gualeguay y Victoria, donde no se descartan ráfagas fuertes, actividad eléctrica y precipitaciones puntuales.

Durante la madrugada del viernes, el organismo advirtió sobre la llegada de vientos intensos en sectores como Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá, lo que profundizará el mal tiempo. Los especialistas recomendaron tomar precauciones ante la posibilidad de variabilidad en los acumulados de lluvia y condiciones adversas que podrían afectar la circulación y actividades al aire libre. Fuente: El Once

