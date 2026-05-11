Libertad se quedó con la Segunda Fecha de Campeonato Oficial de Bochas Femenino

Nogoyá

Se desarrolló la segunda Fecha del Campeonato Oficial de Bochas Femenino local. La sede fue en el Club Libertad y la modalidad de juego fue Trío con Refuerzo (Mixto: 2 mujeres y 1 varón).

Los partidos se disputaron en las canchas de los clubes Libertad, Ferrocarril, 9 de Julio y El Guineo del XX de Septiembre.

Los resultados fueron: Libertad Libertad El Guineo 9 de Julio Ferrocarril.