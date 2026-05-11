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    Libertad se quedó con la Segunda Fecha de Campeonato Oficial de Bochas Femenino

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    Se desarrolló la segunda Fecha del Campeonato Oficial de Bochas Femenino local. La sede fue en el Club Libertad y la modalidad de juego fue Trío con Refuerzo (Mixto: 2 mujeres y 1 varón).
    Los partidos se disputaron en las canchas de los clubes Libertad, Ferrocarril, 9 de Julio y El Guineo del XX de Septiembre.
    Los resultados fueron:
    🥇Libertad
    🥈Libertad
    🥉El Guineo
    🏅9 de Julio
    🎖️Ferrocarril.
    Puede ser una imagen de básquet y texto
    Puede ser una imagen de texto
    Puede ser una imagen de patines, hockey sobre hielo y texto que dice "コ IAFAS DE INSTITUTO DEAYUDA YUDA ALA LAACCIO www. www.iafas.gov.ar 0900441AFA5(42327) iafas.gov.ar gov. ar iafas. 0800 444 IAFAS (42327) PINOGENNSO PINO"
    Puede ser una imagen de hockey sobre hielo, patines y vehículo de servicios
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