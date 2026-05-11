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    Gran Kermesse en el Polideportivo

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    Durante la jornada del domingo, se realizó una Gran Kermesse de Artesanos y Emprendedores en el Polideportivo Municipal “Cabo 1 Julio César Monzón”.
    La actividad apuntó a brindar una alternativa diferente para la gran cantidad de vecinos que se acercaron a disfrutar de la propuesta.
    Alli pudieron recorrer la variada exposición de productos y adquirir de los diferentes stands. Además, hubo baile con la escuela municipal de “Ritmos Latinos” y las agrupaciones tradicionalistas que se presentaron. Los sonidos de batucada estuvieron cargo de “Comparsa VG” y el cierre musical lo realizó “Sangre Chamamecera”.
    Por último, vale destacar que la actividad fue organizada por el Área de la Mujer, Género y Diversidad del Municipio de Nogoya.
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