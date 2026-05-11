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    Se realizó una Velada de Boxeo en el Polideportivo

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    En las instalaciones del Polideportivo Municipal “Cabo 1º Julio Cesar Monzón”, se llevó a cabo el evento deportivo de boxeo solidario, organizado por el ex boxeador Jesús “petete” Vergara y equipo, con el acompañamiento del Municipio de Nogoyá.
    Con un muy buen marco de público que se hizo presente para disfrutar del espectáculo deportivo, se disputaron siete peleas con luchadores locales y de diferentes ciudades de la provincia, destacando la presencia en el ring, del histórico Luis “lelo” “la leyenda” Ceballos, quien realizó una exhibición.
    Allí acompañó el presidente municipal, Bernardo Schneider, junto a la directora de deportes y recreación, Julieta Traverso.
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