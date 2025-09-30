Licencia Nacional de Conducir: hasta qué edad se otorga y qué vigencia tiene con la nueva ley

La novedad busca garantizar que la licencia esté siempre actualizada y que pueda exhibirse incluso en lugares sin cobertura digital, ya que el código QR valida la información del conductor en todo momento.

La nueva Licencia Nacional de Conducir no tiene vencimiento pero sí una actualización de estado psicofísico del titular.

Edades mínimas y requisitos para obtenerla

La Licencia Nacional de Conducir puede solicitarse a partir de los 16 años, aunque únicamente para manejar ciclomotores de hasta 50 cm³. A los 17 años, los jóvenes pueden acceder a las licencias clases A y B (motocicletas y automóviles livianos), siempre con la autorización de sus padres o tutores.

Entre los 21 y los 65 años, cualquier persona está habilitada para obtener todas las categorías de licencias, según los requisitos específicos de cada una.

Los conductores principiantes deben cumplir reglas especiales: durante los primeros seis meses no pueden circular por zonas céntricas, autopistas o semiautopistas y deben exhibir un cartel que identifique su condición. Además, dentro de los primeros dos años, si cometen una falta grave de tránsito, la licencia puede suspenderse y deberán rendir nuevamente el examen teórico y práctico.