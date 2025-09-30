Licencia Nacional de Conducir: hasta qué edad se otorga y qué vigencia tiene con la nueva ley
Se debe renovar el estado psicofisico
La novedad busca garantizar que la licencia esté siempre actualizada y que pueda exhibirse incluso en lugares sin cobertura digital, ya que el código QR valida la información del conductor en todo momento.
Edades mínimas y requisitos para obtenerla
La Licencia Nacional de Conducir puede solicitarse a partir de los 16 años, aunque únicamente para manejar ciclomotores de hasta 50 cm³. A los 17 años, los jóvenes pueden acceder a las licencias clases A y B (motocicletas y automóviles livianos), siempre con la autorización de sus padres o tutores.
Entre los 21 y los 65 años, cualquier persona está habilitada para obtener todas las categorías de licencias, según los requisitos específicos de cada una.
Los conductores principiantes deben cumplir reglas especiales: durante los primeros seis meses no pueden circular por zonas céntricas, autopistas o semiautopistas y deben exhibir un cartel que identifique su condición. Además, dentro de los primeros dos años, si cometen una falta grave de tránsito, la licencia puede suspenderse y deberán rendir nuevamente el examen teórico y práctico.