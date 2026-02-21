Cambio de temperatura para éste sábado

Pronóstico

El cambio más marcado llegará el sábado 21, cuando la temperatura mínima descenderá hasta los 10°, mientras que la máxima alcanzará los 29°. El cielo se mantendría parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones.

El domingo 22 continuará el tiempo estable, con temperaturas que oscilarán entre los 13° y 30° y baja probabilidad de lluvias, configurando una jornada más templada hacia la tarde.

En tanto, el inicio de la próxima semana en la provincia de Entre Ríos estará marcado por un nuevo ascenso térmico. El lunes 23 y el martes 24 podrían registrarse máximas de hasta 31°, con chances de precipitaciones aisladas, especialmente el lunes (10% a 40%).

Para el miércoles 25, se prevé cielo parcialmente nublado y una máxima cercana a los 31°, consolidando un repunte térmico tras el descenso del fin de semana. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com