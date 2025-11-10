Quini 6 de más de $22.000.000 en Entre Ríos: en qué localidades se jugaron las boletas ganadoras

Así lo confirmó el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) a Elonce, luego del sorteo realizado por la Lotería de Santa Fe. Los números favorecidos fueron 40, 33, 17, 30, 41 y 37. En total, 15 personas de distintas provincias acertaron la combinación ganadora y se repartieron el pozo acumulado.

Pozos millonarios vacantes

Pese a los premios en la categoría Siempre Sale, los grandes pozos del Quini 6 no tuvieron ganadores este domingo. Según confirmaron desde la Lotería de Santa Fe a Elonce, el próximo sorteo pondrá en juego un monto récord de $10.100 millones.

En el Tradicional, salieron los números 05, 09, 26, 02, 28 y 45, sin ganadores con seis aciertos. Este pozo acumula $828.530.010 para el próximo sorteo.

En la modalidad La Segunda, los números favorecidos fueron 17, 22, 26, 05, 18 y 21, y tampoco hubo ganadores, por lo que el premio se elevó a $2.221.354.454.

Por su parte, en la Revancha, la combinación 25, 04, 03, 15, 01 y 31 no registró aciertos, dejando un pozo acumulado de $5.823.231.021.

Más de 2.400 ganadores en el pozo extra

En tanto, el pozo extra del Quini 6 benefició a 2.492 apostadores que obtuvieron seis aciertos y cobrarán $52.125,10 cada uno. Fuente: El Once

