Mañana se presentará en Capital Federal La Expo Provincial de la Leche 2026

Nogoyá
Desde el Municipio de Nogoyá informaron que mañana, jueves 26 de marzo a la hora 14, en el Auditorio – Casa de Entre Ríos ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se presentará la XXII Expo Provincial de la Leche y XIII Expo Jersey Entrerriana.
Cabe destacar que la Expo se realizará en Nogoyá el 17, 18 y 19 de abril, en el predio de la Sociedad Rural. El mismo contará con charlas, capacitaciones, concursos, exposición ganadera, jura de razas, remate, exposición industrial y comercial, con más de 150 stands para recorrer. También habrá grupos musicales, patio de comidas, entre otras.
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