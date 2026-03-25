Mañana se presentará en Capital Federal La Expo Provincial de la Leche 2026

Cabe destacar que la Expo se realizará en Nogoyá el 17, 18 y 19 de abril, en el predio de la Sociedad Rural. El mismo contará con charlas, capacitaciones, concursos, exposición ganadera, jura de razas, remate, exposición industrial y comercial, con más de 150 stands para recorrer. También habrá grupos musicales, patio de comidas, entre otras.