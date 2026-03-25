Gacetilla Policial

Nogoyá

ALLANAMIENTO POSITIVO EN MARCO DE DELITOS DE ABIGEATO Y ROBO EN ZONA RURAL

En la fecha, horas de la tarde personal de la División Investigaciones e inteligencia Criminal y de la División Operaciones y Seguridad Pública dependiente de esta Jefatura Departamental Nogoyá, en el marco de causas por “Abigeatos/Robos”; ocurridos en Don Cristóbal Segunda, Seguí y Las Tunas; luego de realizar distintas tareas investigativas logrando individualizar un masculino, domiciliado en Don Cristóbal, el cual tendría relación con la investigación desarrollada; llevaron a cabo medidas Judiciales otorgadas por el Juzgado de garantías de esta ciudad a cargo del Dr. ROSSI, Oscar, realizando allanamientos y requisa (vehicular) en un domicilio ubicado en jurisdicción de Don Cristóbal II, lugar donde se procedió al formal secuestro de los siguientes elementos: 02 armas largas ( calibres 16 y 14), 04 revólveres cal 22, 01 pistolón, 02 amoladoras, juegos de llaves boca varias, juegos de llaves tubo, 01 motosierra Sthill, 01 soldadora, 01 teléfono celular marca Samsung, cartuchería varias , dinero en efectivo ( 154.500 pesos). En cuanto a la requisa vehicular practicada al automóvil Toyota Corolla, que había sido secuestrado anteriormente, se incautaron elementos de interés (01 linterna, 01 alicate, 02 sogas); como así también documentación del rodado.

Se prosiguen con las diligencias de estilo, quedando el investigado supeditado a la causa.

JEFATURA DPTAL. NOGOYA ; 25 de marzo de 2026.-

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