Nogoyá

➡️Está abierta la inscripción para participar de la Maratón Solidaria “Los Atletas en la calle, ellos en casa”, que es organizada por la protectora de animales APA, en colaboración con el Municipio de Nogoyá y el Instituto Becario.

🗓️La actividad será el 6 de diciembre y tendrá como punto de partida la Plazoleta del A.C.A con distancias de 4K recreativo y 8K competitivo con medallas para todos los participantes.

📌Las acreditaciones, que contemplan todas las edades, se realizaran el día de la competencia, a partir de la hora 18.30 hs.

INSCRIPCIONES: https://www.cronofrancolini.com.ar/nogoyaapa.html

👉🏼8k: $15.000 (se entrega remera a los primeros 100 inscriptos).

👉🏼4k: $3.000 (participan de sorteos).

📲Información de contacto: 3435-457199

