Marcelo Tinelli y Gustavo Scaglione: origen del conflicto, deuda millonaria y embargos

La hija del conductor y de Paula Robles declaró ante la Fiscalía que recibió una llamada intimidante desde un número oculto, donde un hombre se identificó como Scaglione y la advirtió que “toda su familia debía cuidarse”.

“Ignoro quién efectivamente realizó la llamada, aunque el nombre involucrado no me resulta ajeno, por ser de público conocimiento el conflicto económico que mantiene con mi padre”, afirmó la joven en su testimonio.

El abogado de la modelo, Juan Villanueva, aclaró a La Nación que en la denuncia no se acusa directamente a Scaglione, sino que se deja constancia del nombre con el que el presunto autor se identificó durante la llamada. “Ella no menciona a Scaglione; la persona que llamó le dijo: ‘Hola, soy Gustavo Scaglione’. Es muy poco probable que una persona que amenaza diga quién es. No está denunciado Scaglione”, explicó el letrado.

Los representantes legales confirmaron que la joven cuenta con botón antipánico y custodia policial en su domicilio, y que la investigación avanza bajo estricta reserva por tratarse de un caso sensible.

Quién es Gustavo Scaglione

De 64 años, Gustavo Scaglione es un empresario de medios que recientemente adquirió Telefe por 95 millones de dólares. Su trayectoria comenzó en 2015 con la compra de Televisión Litoral, multimedio rosarino que incluye Canal 3, Radio 2 y Rosario3, y luego amplió su presencia con la adquisición de La Capital, LT8, y otras emisoras en distintas provincias.

En 2024, Scaglione compró parte de las acciones de América TV y consolidó su participación junto a Daniel Vila, José Luis Manzano y Claudio Belocopitt, marcando su desembarco definitivo en Buenos Aires.

Una deuda millonaria en disputa

El origen del enfrentamiento se remonta a 2016, cuando Tinelli habría solicitado un préstamo de seis millones de dólares a la Asociación Mutual 29 de Noviembre de Rosario para saldar compromisos financieros de San Lorenzo de Almagro, club del que era vicepresidente.

Para acceder al crédito, habría puesto propiedades personales como garantía. Si bien realizó pagos parciales, nunca canceló el total de la deuda, según consta en distintas presentaciones judiciales.

Gustavo Scaglione, el nuevo dueño de Telefe

En 2021, el empresario Gustavo Scaglione -titular del grupo Televisión Litoral y actual dueño de Telefe- compró la deuda que Tinelli mantenía con la mutual rosarina. Desde entonces, las relaciones entre ambos comenzaron a deteriorarse.

Del acercamiento mediático a la ruptura judicial

En marzo de 2022, Tinelli sorprendió al anunciar su regreso a la televisión durante un noticiero de Canal 3 de Rosario, propiedad de Scaglione. La primicia generó especulaciones sobre un posible acuerdo entre ambos, pero con el paso del tiempo la relación se resquebrajó.

Desde septiembre de 2023, la tensión escaló cuando Scaglione interpuso un embargo judicial sobre la chacra “Guanahani”, propiedad de Tinelli en Punta del Este, valuada en 11 millones de dólares, impidiendo su venta.

La residencia de Marcelo Tinelli en Punta del Este (foto revista ¡HOLA!)

El conductor había concretado una opción de compra con el empresario estadounidense Tyler Lawton, pero la medida judicial trabó la operación.

“Ese embargo me lo metió el mismo que te dio la info equivocada. Él compró una deuda para ir contra mí y dañar mi imagen”, escribió Tinelli en redes sociales, apuntando directamente contra Scaglione.

Scaglione se defiende y anuncia acciones legales

Tras ser mencionado en la denuncia por amenazas, Gustavo Scaglione desmintió cualquier vínculo con el hecho y anticipó medidas judiciales. “De ninguna manera amenacé a Juanita Tinelli. Voy a accionar legalmente porque me están difamando. Ya pasé todo a mis abogados”, declaró en diálogo con Marina Calabró en Lape Social Club.

El empresario afirmó que “ejecutará” las acciones correspondientes por la deuda que el conductor mantiene con él y negó tener relación alguna con las supuestas amenazas denunciadas.

El caso San Lorenzo y las sospechas judiciales

El conflicto tiene derivaciones judiciales más amplias. En enero de 2024, el socio de San Lorenzo Alan Soteras presentó una denuncia penal ante el juez Ariel Lijo, en la que pidió investigar posibles delitos de administración fraudulenta y lavado de activos.

La presentación sostiene que la Asociación Mutual 29 de Noviembre habría otorgado múltiples préstamos en dólares al club y que la deuda de Tinelli fue luego cedida a Scaglione.

Parte de la denuncia penal que presentó un socio de San Lorenzo donde pide que se investigue el préstamo que recibió Marcelo Tinelli de la Asociación Mutual rosarina (foto La Nación)

“De información recabada, la mutual habría transferido al señor Scaglione la deuda que ostentaba con el Club Atlético San Lorenzo de Almagro”, señala el documento judicial.

Los mensajes en redes y el estallido mediático

En medio de la disputa, Tinelli publicó en septiembre una serie de historias en Instagram con frases enigmáticas como “Dinero sucio. Cuevas. Hombre de medios” y “Compra una mutual, cueva de dinero sucio, para apretar a una persona conocida”.

Aunque el conductor aclaró que se trataba de una “ficción que estaba escribiendo”, los mensajes cobraron nuevo sentido tras la denuncia de su hija.

“Lo único que busca es dañarme y sacarme todo. No lo voy a permitir”, escribió Tinelli en su cuenta de X.

Las historias de Instagram que Marcelo Tinelli escribió en septiembre cobran especial significado tras la denuncia de amenazas que hizo su hija Juanita (foto La Nación)

Por su parte, Scaglione evitó declaraciones públicas posteriores, aunque fuentes allegadas confirmaron que “irá por la vía judicial” para limpiar su nombre y reclamar el dinero adeudado.

La disputa entre Tinelli y Scaglione mezcla intereses mediáticos, financieros y personales. Mientras la causa por amenazas avanza en el Ministerio Público Fiscal, el litigio económico continúa en los tribunales porteños. (fuente La Nación)

