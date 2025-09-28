Mariano Werner ganó la carrera del TC Pick Up en Paraná y festejó ante su público

El piloto entrerriano, apodado el Zorro de Paraná, dominó el fin de semana: obtuvo la pole position el sábado, ganó la serie más rápida el domingo por la mañana y se mantuvo firme en la Final, donde lideró de principio a fin las 18 vueltas sin sobresaltos.

Agustín Canapino (Chevrolet S10) terminó segundo, mientras que Germán Todino (Toyota Hilux) ocupó el tercer lugar del podio.

Un triunfo clave

Con este resultado, Werner cumplió con el requisito reglamentario de obtener al menos una victoria en el año y lidera la Copa de Oro con una ventaja de 4,5 puntos sobre Canapino, su inmediato perseguidor.

De esta manera, el entrerriano logró vencer “al fantasma de la victoria” que lo había perseguido durante toda la Etapa Regular, consolidándose ahora en la pelea por el campeonato.

El campeón vigente, Juan Pablo Gianini (Ford Ranger), tuvo un infortunio en la vuelta 15: un trompo lo relegó al 14° lugar. En tanto, Omar “Gurí” Martínez abandonó en la 9ª vuelta debido a problemas de temperatura en su Toyota Hilux.

La próxima cita del TC Pick Up será el fin de semana del 25 y 26 de octubre en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, escenario habitual de la categoría. Allí, Werner buscará sostener el liderazgo de la Copa de Oro frente a sus principales rivales, con la confianza renovada tras el triunfo en su tierra.

Clasificación

Mariano Werner (Toyota Hilux) – 27m17s503

Agustín Canapino (Chevrolet S10) – a 2s520

Germán Todino (Toyota Hilux) – a 4s147

Juan José Ebarlín (Toyota Hilux) – a 4s398

Mauricio Lambiris (Ford Ranger) – a 7s891

Ignacio Faín (Ford Ranger) – a 8s143

Andrés Palazzo (Toyota Hilux) – a 17s323

Andrés Jakos (Toyota Hilux) – a 19s591

Diego Castro (Toyota Hilux) – a 24s171

Federico Impiombato (Toyota Hilux) – a 25s072 Fuente: El Once

