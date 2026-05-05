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    Martes de Mantenimientos

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    En la mañana de hoy, el personal municipal trabajó en el mantenimiento de calle y el corte de césped.
    Los trabajos fueron:
    ✅ Mantenimiento de calle en zona éjido suroeste, camino Las Moras.
    ✅ Corte de césped en Boulevard Avellaneda y Boulevard Eva Duarte de Perón.
    Puede ser una imagen de césped y texto que dice "E.V.T. গ 18350 A ACC S ACIONA! ทเ As"
    Puede ser una imagen de cosechadora y césped
    Puede ser una imagen de una o varias personas y calle
    Puede ser una imagen de árbol y césped
    Puede ser una imagen de una o varias personas y calle
    Puede ser una imagen de ‎cosechadora y ‎texto que dice "‎CASE عي‎"‎‎

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