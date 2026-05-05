Martes de Mantenimientos

Nogoyá

En la mañana de hoy, el personal municipal trabajó en el mantenimiento de calle y el corte de césped.

Corte de césped en Boulevard Avellaneda y Boulevard Eva Duarte de Perón.

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