Se realizará El Festival Solidario “Música por la Vida”

Nogoyá

Desde la Coordinación de Cultura, Turismo y Educación del Municipio de Nogoyá, se informó que el próximo sábado 9 de mayo, se llevara a cabo un Festival Solidario a beneficio de la Asociación “Arco Iris”, denominado “Música Por La Vida”.

El mismo se realizara en el Salón del Club 25 de Mayo, a partir de la hora 21, donde se presentaran las bandas: Patota (Nogoyá) y Nomeleskatime (Viale), entre otros músicos invitados. La entrada será a contribución con un mínimo de $5.000.- según informaron desde la organización.