Martes de Trabajos en la Ciudad

Nogoyá
En la mañana de hoy, el personal municipal de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, trabajó en diferentes puntos de la ciudad.
Las intervenciones fueron:
Mantenimiento de calles con limpieza, ensanche y nivelación en Alfredo Palacios y Presidente Néstor Kirchner.
Corte de césped en Barrio San Martín y Barrio 180 Viviendas.
Reparación de la rampa en la intersección de Caseros y 25 de Mayo en la Plaza Libertad.
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