Martes de Trabajos en la Ciudad

Nogoyá

En la mañana de hoy, el personal municipal de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos, trabajó en diferentes puntos de la ciudad.

Las intervenciones fueron:

Mantenimiento de calles con limpieza, ensanche y nivelación en Alfredo Palacios y Presidente Néstor Kirchner.

Corte de césped en Barrio San Martín y Barrio 180 Viviendas.

Reparación de la rampa en la intersección de Caseros y 25 de Mayo en la Plaza Libertad.