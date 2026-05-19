Se realizará el Segundo Seminario de “Litoraleza” en la Casa de la Cultura

Nogoyá

Desde la coordinación de Cultura, Educación y Turismo del Municipio de Nogoyá, informaron que el próximo sábado 23 de mayo, a partir de la hora 16, se llevara a cabo el segundo seminario del Ciclo de Formación en Danzas Tradicionales Litoraleñas denominado “Litoraleza”, en las instalaciones de la Casa de la Cultura “Profesor Juan José Antonio Segura”.