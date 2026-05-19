Se realizará el Segundo Seminario de “Litoraleza” en la Casa de la Cultura

Nogoyá
Desde la coordinación de Cultura, Educación y Turismo del Municipio de Nogoyá, informaron que el próximo sábado 23 de mayo, a partir de la hora 16, se llevara a cabo el segundo seminario del Ciclo de Formación en Danzas Tradicionales Litoraleñas denominado “Litoraleza”, en las instalaciones de la Casa de la Cultura “Profesor Juan José Antonio Segura”.
En esta oportunidad, la actividad coordinada por Florencia Martínez y Nicolás Ellemberger se centrará en rasguido doble y chamamé.
Para más información e inscripciones, comunicarse al teléfono: 343-5189449.
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