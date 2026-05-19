Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Locales Sociedad

    Se realizará el Segundo Seminario de “Litoraleza” en la Casa de la Cultura

    Nogoyá Times Posted on

    Nogoyá

    Desde la coordinación de Cultura, Educación y Turismo del Municipio de Nogoyá, informaron que el próximo sábado 23 de mayo, a partir de la hora 16, se llevara a cabo el segundo seminario del Ciclo de Formación en Danzas Tradicionales Litoraleñas denominado “Litoraleza”, en las instalaciones de la Casa de la Cultura “Profesor Juan José Antonio Segura”.

    En esta oportunidad, la actividad coordinada por Florencia Martínez y Nicolás Ellemberger se centrará en rasguido doble y chamamé.
    Para más información e inscripciones, comunicarse al teléfono: 343-5189449.

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like