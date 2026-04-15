España habilitó regularización de extranjeros y podría beneficiar a miles de argentinos

Entre los requisitos fundamentales, se destacó la necesidad de no contar con antecedentes penales en el país de origen o residencia durante los últimos cinco años. “No contar con antecedentes penales en el país de residencia u origen en los cinco años previos a la solicitud es un requisito indispensable”, indicaron fuentes oficiales.

Requisitos y documentación

Para demostrar la permanencia en España, los interesados podrán presentar documentación como el sello de ingreso en el pasaporte, tarjetas de embarque, comprobantes de transporte público, certificados médicos o recibos de transferencias bancarias, siempre que contengan datos identificatorios y fecha.

Asimismo, quienes no hayan solicitado asilo deberán acreditar alguna de las siguientes condiciones: haber tenido un contrato de trabajo, tener hijos menores a cargo o demostrar una situación de vulnerabilidad mediante documentación válida.

El permiso otorgado tendrá una duración inicial de un año, mientras que los hijos menores de quienes regularicen su situación podrán acceder a autorizaciones por cinco años. Desde el inicio del trámite, además, los solicitantes quedarán habilitados para trabajar de manera formal en todo el territorio español.

Impacto en la comunidad argentina

Según estimaciones oficiales, Argentina ocupa el quinto lugar entre los países con mayor cantidad de inmigrantes en situación irregular en España, detrás de Colombia, Honduras, Venezuela y Paraguay.

En ese contexto, la medida generó expectativas entre quienes buscan regularizar su situación. “La regularización es una gran posibilidad para un montón de gente como yo. Se agradece la posibilidad de poder tener un permiso y trabajar tranquila”, expresó una migrante argentina que trabaja en condiciones informales.

También relató las dificultades de vivir sin documentación: “La verdad es que es complejo. Es muy difícil superarte en otros ámbitos, más allá del trabajo, cuando estás en esta situación”.

La medida fue impulsada por organizaciones de migrantes y respaldada por el gobierno español, que destacó su impacto social y económico. Desde el oficialismo señalaron que la migración “debe gestionarse con responsabilidad, integrarse con justicia y convertirse en prosperidad compartida”.

Sin embargo, la iniciativa generó críticas desde sectores de la oposición. “Estamos absolutamente en contra”, sostuvo un referente político, al considerar que la medida resulta “inhumana, injusta, insegura e insostenible”.

Desde el gobierno defendieron la política como parte de una práctica histórica en España, recordando procesos similares realizados en distintas gestiones anteriores, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular.

En paralelo, informes oficiales señalaron que los trabajadores extranjeros cumplen un rol clave en la economía, ya que una parte significativa del empleo generado en los últimos años fue ocupado por inmigrantes.

La regularización extraordinaria estará disponible hasta el 30 de junio y podrá tramitarse de forma online o presencial con turno previo, en oficinas habilitadas en todo el país. Fuente: El Once

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