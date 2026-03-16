Monotributistas tienen hasta hoy para rechazar la recategorización de oficio

Este lunes vence el plazo para que monotributistas manifiesten su disconformidad ante la recategorización automática realizada por ARCA. El organismo habilitó un trámite online tras reclamos por movimientos inexistentes en billeteras virtuales.

Los monotributistas tienen plazo hasta este lunes para rechazar la recategorización de oficio aplicada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La medida alcanza a quienes recibieron notificaciones por cambios de categoría o expulsión del régimen y consideran que esos ajustes se basan en información incorrecta sobre sus ingresos.

El vencimiento del plazo se produce luego de que numerosos contribuyentes denunciaran inconsistencias en los datos utilizados por el organismo fiscal. En muchos casos, las notificaciones se fundamentaron en supuestos movimientos registrados en billeteras virtuales que los monotributistas aseguran no haber realizado.

Ante la cantidad de reclamos, ARCA habilitó un procedimiento simplificado online que permite manifestar la disconformidad con el cambio de categoría sin necesidad de presentar documentación adicional ni realizar trámites complejos.

Recategorizaciones automáticas

La recategorización automática comenzó a aplicarse una vez que finalizó el período en el que los contribuyentes podían modificar su situación de manera voluntaria dentro del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.

Tras ese vencimiento, el organismo fiscal inició el envío de notificaciones masivas al Domicilio Fiscal Electrónico, informando cambios de categoría o incluso la exclusión del régimen en algunos casos. Según explicó la especialista en impuestos Noelia Girardi, gerente del estudio Lisicki, Litvin & Abelovich, las comunicaciones indicaban que el contribuyente había superado los límites de su categoría debido a ingresos detectados en medios electrónicos de pago.

“En esas comunicaciones se indicaba que el contribuyente había registrado ingresos en billeteras virtuales por montos superiores a los límites de la categoría en la que se encontraba categorizado. A partir de esa información, el organismo procedía a recategorizarlo de oficio”, señaló la especialista.

Sin embargo, muchos monotributistas aseguraron que esos movimientos no correspondían a su actividad económica o incluso negaron haber utilizado esos medios de pago.

Reclamos por datos erróneos

Entre los casos reportados por profesionales contables se registraron situaciones en las que los contribuyentes fueron recategorizados por supuestos cobros mediante QR, tarjetas de débito o crédito, aun cuando afirmaban no tener posnet ni aceptar pagos electrónicos.

Esto generó dudas sobre el origen de los datos utilizados para determinar los ingresos. Hasta el momento no existe una explicación oficial que confirme si el problema se originó en la información enviada por las billeteras virtuales o en la interpretación de esos movimientos por parte del fisco.

A raíz de esta situación, ARCA implementó una herramienta simplificada para que los contribuyentes puedan rechazar la recategorización con un solo clic desde el portal web del organismo.

El objetivo es evitar que los cambios automáticos queden firmes sin revisión previa, especialmente en los casos donde los ingresos detectados no corresponden a la actividad declarada.

Qué ocurre si no se realiza el trámite

Los especialistas advierten que quienes recibieron la notificación y no realicen ninguna gestión antes de que finalice la jornada de este lunes quedarán automáticamente recategorizados de oficio. En ese escenario, el contribuyente deberá abonar la cuota mensual correspondiente a la nueva categoría, que suele ser más elevada, incluso si sus ingresos reales son inferiores a los que se utilizaron para determinar el cambio, dio cuenta Infobae.

El contador Marcos Felice explicó que existen tres escenarios posibles frente a la notificación del organismo fiscal. El primero corresponde a quienes optaron por el procedimiento simplificado de rechazo. En esos casos, deberán esperar la respuesta de ARCA, que podrá aceptar o rechazar la disconformidad presentada.

El segundo escenario incluye a los contribuyentes que realizaron un descargo formal, adjuntando documentación que respalde su reclamo. También en estos casos el organismo deberá emitir una resolución administrativa.

Finalmente, el tercer escenario abarca a quienes no realizaron ningún reclamo. En esos casos, la recategorización automática quedará confirmada y tendrá efectos durante los próximos seis meses. Fuente: El Once

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