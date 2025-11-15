Murieron 111 personas por accidentes viales en Entre Ríos: la imprudencia es el mayor desencadenante

Al respecto, el responsable de comunicación del organismo, Diego Passarello, y el jefe del puesto caminero del Túnel Subfluvial, Adán Favotti, brindaron detalles del panorama de siniestralidad y remarcaron la necesidad de reforzar medidas de prevención.

Rutas más peligrosas y distribución de los siniestros

Passarello señaló que 71 de las 111 muertes ocurrieron en rutas nacionales y provinciales. “Esta siniestralidad en ruta representa un 64% sobre el total; y el resto está integrado por caminos, calles y avenidas”, indicó.

“La ruta nacional 12 fue la que registró mayor cantidad de accidentes, especialmente en el tramo entre Brazo Largo y Ceibas. En segundo lugar se ubicó la ruta nacional 14 y, en tercer término, la ruta 18. Y en el caso de las rutas provinciales, la 11 mostró índices elevados de siniestralidad, principalmente entre las Aldeas y la localidad de Las Cuevas; también se reportaron hechos en los departamentos Victoria y Gualeguay”, especificó el comisario.

Passarello aclaró que la cifra fatal acumulada era de 111 víctimas fatales en siniestros viales, muy cercana a la registrada en 2024, que fue de 112. “Esperemos que no se produzcan otros siniestros graves”, sostuvo.

Factores recurrentes y conductas de riesgo

Passarello remarcó que la responsabilidad de los conductores fue determinante en buena parte de las colisiones entre vehículos. “Los mayores accidentes se producen por imprudencia”, afirmó. Explicó que muchos accidentes se debieron a adelantamientos indebidos, no respetar la doble línea amarilla y exceder los límites de velocidad.

Favotti, por su parte, destacó que el motovehículo fue protagonista recurrente en siniestros graves. En cuanto a transporte en moto, Favotti aclaró que “un niño puede ser llevado recién desde los 18 años del conductor”, mientras que el carnet de moto puede gestionarse desde los 16. Sobre el uso del casco, remarcó que “el 99% de los impactos en accidentes de moto involucran la cabeza”, y pidió utilizar solo cascos homologados.

Recomendaciones para las próximas semanas

Ante la cercanía de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo, y el inicio de la temporada turística, las autoridades policiales recordaron las pautas esenciales para conducir:

-alcohol cero para el conductor;

-documentación obligatoria (carnet, cédula y seguro);

-uso de luces y cinturón de seguridad;

-no superar la capacidad del vehículo;

-menores de 10 años fuera del asiento delantero.

-controlar matafuegos y balizas.

“Los conductores tiene que saber que cuando sale a la ruta tiene que tener prudencia”, remarcó el comisario.

Distracciones frecuentes: celular, mate y cigarrillo

Favotti advirtió sobre objetos y acciones que causan distracción al manejar. Mencionó que no se recomienda tomar mate en ruta, pese a que no figura en la legislación: “Si tiene un accidente con la bombilla en la boca, imagine lo que puede producir”.

Sobre el cigarrillo, explicó que genera distracción y riesgo de incendios al arrojar colillas en banquinas. También señaló que “es un gran problema” el uso del celular mientras se maneja.

Las autoridades insistieron en adoptar conductas responsables para evitar nuevos siniestros. “Son cuestiones culturales que debemos mejorar”, expresó Favotti. Funte: El Once

