    “Se llevó a cabo la Noche de los Museos Entrerrianos”

    En el marco de la propuesta artística y cultural, se homenajeó al reconocido escultor y tallista Víctor Manuel Casco. La actividad contó con una amplia exposición de obras del artista.
    Acompañaron la actividad el presidente municipal Bernardo Schneider, la vicepresidente municipal Desiree Peñaloza, el secretario de Gobierno Eduardo Quinodoz, la coordinadora de Cultura Karina Clementin y la concejal Marianela Manassali.
