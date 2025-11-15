“Se llevó a cabo la Noche de los Museos Entrerrianos”

Nogoyá
En el marco de la propuesta artística y cultural, se homenajeó al reconocido escultor y tallista Víctor Manuel Casco. La actividad contó con una amplia exposición de obras del artista.
Acompañaron la actividad el presidente municipal Bernardo Schneider, la vicepresidente municipal Desiree Peñaloza, el secretario de Gobierno Eduardo Quinodoz, la coordinadora de Cultura Karina Clementin y la concejal Marianela Manassali.
Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter
Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com