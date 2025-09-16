Murió a los 89 años el actor Robert Redford, legendaria estrella de Hollywood

La triste noticia la confirmó Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia de publicidad Rogers & Cowan PMK, en un comunicado de prensa. Según detalló, el actor murió mientras dormía a la madrugada de este martes 16 de septiembre.

Robert Redford no solo causó impacto con su presencia en el cine, sino también en lo social. El actor promovió causas ambientales e impulsó el movimiento cinematográfico independiente con sede en Sundance, que es uno de los festivales de cine independiente más importantes del mundo.

Robert Redford y su impacto en la historia del cine

Robert Redford es un nombre que evoca imágenes icónicas de películas inolvidables, un actor cuyo rostro y talento han quedado eternizados en el celuloide a través de sus múltiples y diversas interpretaciones. Desde sus inicios, rechazó ser encasillado como un simple galán, optando por una carrera llena de variedad y compromiso artístico.

Con un rostro que parece robado de un póster de cine clásico, Redford dominó la pantalla grande durante los años 70 y 80, conquistando al público con papeles que iban desde el carismático Gatsby en El Gran Gatsby hasta Nathan Muir en Spy Game. Su habilidad para interpretar diferentes roles le permitió participar en una variedad de géneros, que incluyen desde el intrépido antihéroe en Dos hombres y un destino hasta el meticuloso detective en Todos los hombres del presidente.

El éxito de Redford no se limitó a estos títulos, sino que se expandió a retratos más complejos, como el angustiado Roy Hobbs en El mejor o el astuto estafador Johnny Hooker en el clásico El golpe. Cada interpretación fue matizada, superponiendo capas emocionales que hicieron de sus personajes seres complejos y memorables.

La evolución del artista hacia roles introspectivos y su faceta como director

Poco a poco, Redford fue dejando de lado el arquetipo del galán para explorar nuevos horizontes cinematográficos con roles que requerían una mayor introspección. Uno de los ejemplos más notables fue su actuación en Jugada maestra, donde interpretó a un boxeador envejecido cuyo ímpetu y pasión no lograban evitar su decadencia.

De manera similar, en Todo está perdido, su actuación silenciosa y centrada permitió al público sentirse tan a la deriva como el personaje.

Además de su carrera como actor, Redford destacó como director y productor, donde desarrolló su otra faceta artística. Películas como Gente corriente ofrecieron una visión de su sensibilidad y su habilidad para contar historias cargadas de emociones complejas y relaciones humanas detalladas. No solo se limitó a actuar, sino que también supo cómo llevar una historia desde el papel hasta la pantalla con maestría.

El impacto cultural y su legado más allá de la actuación

Redford no solo dejó un legado cinematográfico, sino que fundó el Festival de Cine de Sundance, un evento creado para apoyar a nuevos cineastas independientes que quizás no encuentran un lugar en el cine convencional.

Este festival, que lleva su nombre gracias a uno de sus personajes icónicos, es una clara evidencia de su dedicación hacia el arte cinematográfico y su deseo de generar cambios positivos en la industria.

El éxito de Redford, tanto dentro como fuera de la pantalla, muestra la talla de un actor que comprende el poder de las historias bien contadas. Desde El golpe hasta El jinete eléctrico, cada película en su trayectoria reflejó un paso hacia una comprensión más profunda del ser humano y su circunstancia, haciendo de su legado uno digno de ser explorado y celebrado. (Con información de NA y Página 12)

