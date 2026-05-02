Nogoyá

Desde la Dirección de Modernización presentamos la nueva web oficial de la Municipalidad de Nogoyá: https://nogoya.gob.ar

Un espacio renovado, más ágil e intuitivo, pensado para facilitar el acceso a la información y mejorar la relación entre el vecino y el municipio.

La nueva plataforma permite consultar trámites, acceder a servicios y mantenerse informado de manera simple, desde cualquier dispositivo.

Seguimos incorporando herramientas digitales que optimizan la gestión y acercan el Estado a la comunidad.