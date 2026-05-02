Nogoyá
Desde la Dirección de Modernización presentamos la nueva web oficial de la Municipalidad de Nogoyá:
Un espacio renovado, más ágil e intuitivo, pensado para facilitar el acceso a la información y mejorar la relación entre el vecino y el municipio.
La nueva plataforma permite consultar trámites, acceder a servicios y mantenerse informado de manera simple, desde cualquier dispositivo.
Seguimos incorporando herramientas digitales que optimizan la gestión y acercan el Estado a la comunidad.
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