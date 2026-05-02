Trabajos en la Ciudad

Nogoyá

Durante la mañana del jueves, el personal municipal trabajó en las obras de mantenimiento, mejoras de calles y construcción de infraestructura pública.

Limpieza y perfilado de calles Gualeguay y Colón de Villa Tres de Febrero.

Hormigonado de losa para una nueva batería de nichos y construcción de veredas en el cementerio municipal.

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