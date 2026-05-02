Nogoyá Times

Diario Digital de Nogoyá Radios Productora

    • Locales Sociedad

    Trabajos en la Ciudad

    Nogoyá Times Posted on

    Nogoyá

    Durante la mañana del jueves, el personal municipal trabajó en las obras de mantenimiento, mejoras de calles y construcción de infraestructura pública.
    📌Hormigonado de losa para una nueva batería de nichos y construcción de veredas en el cementerio municipal.
    📌Limpieza y perfilado de calles Gualeguay y Colón de Villa Tres de Febrero.
    No hay ninguna descripción de la foto disponible.
    No hay ninguna descripción de la foto disponible.
    No hay ninguna descripción de la foto disponible.
    No hay ninguna descripción de la foto disponible.
    No hay ninguna descripción de la foto disponible.
    Puede ser una imagen de texto
    Puede ser una imagen de texto
    Puede ser una imagen de carretera y césped

    Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

    Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com

    Nogoyá Times
    View all posts

    You Might Also Like