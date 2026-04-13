Se presentó La Obras Teatral “El Club de las Bataclanas”

Nogoyá

En la noche de hoy, en la sala de la Asociación Cultural Nogoyá, se presentó la temporada de actuaciones de la Compañía Teatral Municipal “La Fábrica”.

En la fecha el espectáculo fue “El Club de las Bataclanas” de Mónica Cabrera, que estuvo bajo la dirección de Cristhian Ledesma.