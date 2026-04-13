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    Se presentó La Obras Teatral “El Club de las Bataclanas”

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    En la noche de hoy, en la sala de la Asociación Cultural Nogoyá, se presentó la temporada de actuaciones de la Compañía Teatral Municipal “La Fábrica”.
    En la fecha el espectáculo fue “El Club de las Bataclanas” de Mónica Cabrera, que estuvo bajo la dirección de Cristhian Ledesma.
    Vale destacar que la sala estuvo llena de espectadores y las actuaciones fueron de Juan Quinodoz; Lucia Jaime; Mirta Rodríguez; Liliana Aladio y Alejandro López; y el sonido e iluminación a cargo de Néstor Lencina.
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