Shell aumentó sus combustibles en por sexta vez en un mes: los nuevos valores

Seis aumentos en menos de un mes

La serie de incrementos comenzó el 1° de noviembre y continuó el día 8. El tercer ajuste se produjo el 12, mientras que el cuarto fue aplicado el miércoles 19. Dos días más tarde, el viernes 21, se concretó el quinto aumento y este miércoles 26 se registró el sexto ajuste del mes.

Nuevos valores en Paraná

Con el último incremento, los precios de los combustibles Shell en la capital entrerriana quedaron establecidos de la siguiente manera:

Súper: $1.733

V-Power Nafta: $1.984

Evolux: $1.761

V-Power Diésel: $1.999

En comparación con la tarifa previa, la nafta súper pasó de $1.714 a $1.733, mientras que la Evolux aumentó de $1.735 a $1.761. En tanto, la V-Power nafta mantuvo su valor, y el V-Power diésel registró un incremento menor, pasando de $1.982 a $1.999.

Impacto en el bolsillo

Los reiterados aumentos en noviembre consolidaron una tendencia alcista que complica el presupuesto de quienes dependen del vehículo para trabajar o trasladarse diariamente. Fuente: El Once

