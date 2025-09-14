En campaña internacional

Tini Stoessel volvió a marcar tendencia en el mundo de la moda. Mientras se prepara para uno de los shows más importantes de su carrera, la artista fue elegida por la firma estadounidense de indumentaria deportiva Under Armour para encabezar una nueva campaña que ya genera repercusión internacional.

Tini Stoessel marcó tendencia con audaces looks deportivos

En medio de la calle, la intérprete de De papel se mostró con un conjunto total black compuesto por corpiño deportivo y bóxers a juego, que se lucieron bajo un jogging oversized. El look se completó con mangas negras, medias blancas a la vista y unas zapatillas chunky grises que destacaron por su estilo retro.

La propuesta se potenció con accesorios y detalles de estilo: un collar doble plateado con dijes –entre ellos la letra “T” de su logo–, aros a juego y auriculares vincha. Su peinado, dos trenzas, acompañó un maquillaje con delineado marcado, rubor y labios nude.

Variantes en blanco y negro

En otra tanda de imágenes, Tini optó por un top deportivo blanco y una bermuda de jogging oversized negra, con elástico de bóxer a la vista. Sumó una campera cropped, lentes de sol envolventes y las mismas zapatillas que definió como “mis favoritas” en el pie de foto.

Se trata del modelo Sola, un lanzamiento de Under Armour que combina líneas limpias, detalles esculpidos y guiños retro que remiten al ADN del deporte.

La publicación en Instagram, realizada el 11 de septiembre a las 10.27, superó los 400 mil “me gusta” en menos de 24 horas. Los comentarios de sus seguidores se multiplicaron con elogios como “Hermosa”, “Princesa”, “Mi reina” y “Insuperable”. Fuente: El Once

