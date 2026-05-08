Paritaria docente: el gobierno presentó una oferta salarial remunerativa y pasaron a cuarto intermedio

“La oferta no solo busca sostener el poder adquisitivo, sino que se posiciona por encima del último registro oficial de inflación”, señalaron desde el gobierno provincial.

En el marco de la audiencia, los gremios rechazaron la propuesta, por lo que se solicitó pasar a un cuarto intermedio con día y hora a confirmar, no más allá del 12 mayo.

“Supera el último dato de inflación”

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, destacó el compromiso de la gestión con el sector: “El gobierno llegó a esta instancia cumpliendo con su palabra. En el último encuentro prometimos que nos íbamos a sentar a dialogar en el plazo de 90 días y han transcurrido 66 días”.

Respecto a la propuesta salarial, el funcionario subrayó que se trata de un esfuerzo financiero genuino: “Los niveles de recaudación en la provincia se mantienen en los mismos parámetros y, aun así, trajimos una oferta del 3,5 por ciento que supera el último dato de inflación y es totalmente remunerativa”.

Cuenca enfatizó la transparencia y sostenibilidad de la medida: “A esta reunión trajimos la oferta que responsablemente se puede pagar. No hay ninguna especulación; el objetivo es dar previsibilidad tanto a los trabajadores como a las cuentas públicas“.

Del encuentro desarrollado en la Secretaría de Trabajo participaron autoridades provinciales y representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

Administración de los recursos

“El gobierno, dentro del esfuerzo, los recursos y la responsabilidad de la administración, hace el mayor esfuerzo en esta mesa paritaria. En su momento, cuando se trajo la propuesta en marzo se trató de que los docentes no pierdan poder adquisitivo y esta propuesta tiene la misma validez e impacta en el sector pasivo”, afirmó Cuenca a Elonce.

El funcionario de Educación contó que “los gremios hicieron un par de planteos y nosotros pedimos un cuarto intermedio, para poder analizarlos”, explicó Cuenca a Elonce y en esa línea, agregó que “hay que ser responsables en la administración de los recursos, el esfuerzo con los gremios docentes es una línea prioritaria de nuestro gobierno”.

“Si bien, no ha mejorado drásticamente la situación de los recursos, el gobernador consideró necesario adelantar la reunión con los gremios docentes, para que no pierdan poder adquisitivo y por eso, es la oferta que se trae hoy a la a la mesa”, concluyó Cuenca.

“Estuvimos intercambiando opiniones y tras el rechazo de la oferta por parte de los gremios, se decidió pasar a un cuarto intermedio para evaluar, la posibilidad de otra propuesta lo cual lo veremos en los próximos días”, señaló Conrado Lamboglia al dialogar con Elonce.

En el marco de la audiencia, los gremios rechazaron la propuesta, por lo que se solicitó pasar a un cuarto intermedio con día y hora a confirmar, no más allá del 12 mayo. Fuente:El Once

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