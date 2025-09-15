Por cadena nacional, Milei presenta esta noche el Presupuesto 2026

A qué hora se emite el mensaje

El Presidente grabará en horas de la tarde el mensaje que será transmitido horas más tarde por cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026.

El Gobierno nacional encara una semana clave en medio de las repercusiones por derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, la tensión con los gobernadores, el aumento del dólar y las denuncias por presuntos casos de corrupción. En ese contexto, Javier Milei convocó para este lunes a una serie de reuniones políticas y cerrará la jornada con un mensaje en cadena nacional.

Según confirmaron fuentes oficiales, el Presidente grabará alrededor de las 18 su discurso en la Casa Rosada y será transmitido cerca de las 21. La comunicación tendrá como eje la presentación del presupuesto 2026, pero se espera que también haga un repaso de lo que considera los logros de su gestión, entre ellos la baja de la inflación y la reducción del gasto público.

La agenda presidencial comenzará temprano, a las 9:30, con la convocatoria a la mesa política nacional. Del encuentro participarán Karina Milei, Santiago Caputo, Martín Menem, Guillermo Francos y Patricia Bullrich, quienes conforman el núcleo más cercano del oficialismo.

Más tarde, a las 11:30, Milei le tomará juramento a Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior. El funcionario venía desempeñándose como vicejefe de Gabinete de Francos. Su nombramiento está vinculado con la convocatoria de la Nación a los gobernadores a una mesa de diálogo federal.

En la agenda de este lunes también se espera hacia el mediodía el encuentro de la mesa política bonaerense, ampliada en función de la representatividad provincial. El oficialismo busca allí ordenar su estrategia para las elecciones legislativas del 26 de octubre tras el golpe electoral en territorio bonaerense.

El mensaje de la noche marcará un nuevo intento de Milei de retomar la iniciativa política en un escenario atravesado por tensiones económicas y políticas. Fuente: El Once

Escuchá La 100 #Nogoyá en vivo Seguinos en Facebook Seguinos en Twitter

Nogoyá Radios es una Agencia de Medios que cuenta con espacios publicitarios adecuados para la difusión de su Empresa, Profesión y/o Servicios.#Nogoyá Radios 3435-429289 / 3435-616203 contacto@nogoyaradios.com