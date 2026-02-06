Préstamos personales para jubilados: quiénes acceden hasta $50.000.000 en febrero

Durante febrero de 2026, los préstamos personales para jubilados vuelven a cobrar protagonismo con líneas de financiamiento que ofrecen Banco Nación, Banco Provincia y BBVA, con montos elevados y diferentes tasas de interés.

Los préstamos personales para jubilados se consolidan en febrero de 2026 como una alternativa clave para quienes buscan afrontar gastos imprevistos, realizar compras importantes o concretar proyectos personales. Diversas entidades bancarias mantienen vigentes líneas específicas para este segmento, con condiciones diferenciadas en montos, plazos y tasas de interés.

En este mes, Banco Nación, Banco Provincia y BBVA continúan ofreciendo financiamiento para jubilados y pensionados que perciben sus haberes en dichas entidades. Las propuestas alcanzan montos de hasta $50.000.000 y permiten plazos de devolución amplios, lo que facilita el acceso a cuotas mensuales más manejables según el ingreso de cada beneficiario.

Si bien las condiciones varían entre los bancos, todos los créditos comparten un objetivo común: brindar opciones de financiamiento adaptadas a la realidad de los jubilados, con procesos mayormente digitales y acreditaciones rápidas tras la aprobación.

Banco Nación: hasta $50.000.000 con trámite digital

El Banco Nación dispone de una línea de préstamos personales para jubilados y pensionados que cobran sus haberes en la entidad, excluyendo pensiones no contributivas o asistenciales. El trámite es 100% digital y puede realizarse desde la app BNA+ o el home banking.

Los montos disponibles van desde $10.000 hasta $50.000.000, con destino libre y una relación cuota-ingreso que no puede superar el 35% del haber neto. En cuanto a los plazos, el banco ofrece hasta 36 meses con la modalidad e@descuento o hasta 72 meses con débito en cuenta.

Las tasas vigentes durante febrero son una Tasa Nominal Anual (TNA) del 45% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 55,59%. El Costo Financiero Total (CFT) alcanza el 54,45% con TNA y el 70,32% con TEA, según la modalidad elegida.

Banco Provincia: cuotas fijas y rápida acreditación

El Banco Provincia también mantiene activa su línea de préstamos personales para jubilados que perciben sus haberes en la entidad, además de empleados del sector público y privado. El monto máximo disponible es de $50.000.000, con un plazo de devolución de hasta 72 meses.

La TNA informada es del 98%, y como referencia, la cuota estimada es de $8.680,95 por cada $100.000 solicitados. Una de las ventajas destacadas es la rapidez en la acreditación del dinero, que se realiza dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación.

Para solicitar el crédito, los interesados deben ingresar al home banking o a la aplicación BIP Móvil, acceder con usuario y clave, activar el Token de seguridad si aún no lo tienen habilitado y seleccionar la opción Préstamos para definir monto y plazo.

BBVA: tasas más altas y plazos más cortos

Por su parte, el Banco BBVA ofrece préstamos personales para jubilados por montos que van desde $10.000 hasta $40.000.000, con un plazo de devolución de entre 6 y 60 meses. El proceso es completamente online y cuenta con tasa fija y sistema de amortización francés.

Entre los requisitos se encuentran cobrar los haberes en una cuenta BBVA, tener entre 18 y 74 años y acreditar un ingreso mínimo de $308.200. La relación cuota-ingreso permitida es de hasta el 30% y no se cobra costo de otorgamiento.

En cuanto a las tasas, el BBVA presenta una TNA del 135% y una TEA del 259,42%. La cancelación anticipada no tiene cargo si se cumplió al menos el 25% del plazo o transcurrieron 180 días; de lo contrario, se aplica un 4% más IVA. Fuente: El Once

