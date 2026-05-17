Productor cosechó una batata de casi ocho kilos y medio en localidad entrerriana

La imagen difundida muestra la batata de gran tamaño sostenida por el productor, quien decidió compartir el logro en redes sociales. Fuente: El Once

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