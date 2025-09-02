Pronostican inestabilidad y luego un frente frío que podría generar heladas

Se espera una jornada “muy inestable especialmente sobre Corrientes, pero también en partes del norte de Entre Ríos, norte de Santa Fe y este de Chaco, zonas en donde podrían darse tormentas localmente fuertes, con caída de granizo. En Corrientes, las precipitaciones durante el miércoles podrían superar localmente los 50 milímetros”.

Llega el frío intenso

Durante el jueves, “estas mismas condiciones de fuerte inestabilidad se replicarían en la parte norte del Litoral, afectando en mayor medida a Chaco, Formosa y Misiones”, señaló el especialista en Meteored.

En tanto, en Entre Ríos empezará a notarse el descenso en las temperaturas que no superarían los 15 grados.

A lo largo de esta segunda mitad de semana se irá afianzando el ingreso de aire frío a todo el centro del país, con el retorno de mañanas frías y probables heladas.

Durante las madrugadas del viernes y sábado podrían producirse heladas territorio entrerriano, puesto que está anunciadas mínimas de tres a cinco grados, mientras que por las tardes, pese al cielo despejado, no se superarían los 15 grados. Fuente: El Once

