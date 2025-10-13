Pronóstico del tiempo: prevén días sin lluvias y con progresivo aumento de temperatura

El meteorólogo Leonardo De Benedictis explicó que “tras el paso del frente frío, se prevé una rápida estabilización de las condiciones” y detalló que “entre el lunes y el miércoles, la mayor parte del país experimentará jornadas con cielo despejado o algo nublado y sin precipitaciones significativas”. En esa línea, indicó que el ingreso de aire más seco y fresco favorecerá una mejora general del tiempo, con una disminución de la humedad y un ambiente más estable.

Cambios desde el miércoles

No obstante, el especialista advirtió que el escenario comenzará a modificarse hacia mitad de semana. “A partir del miércoles por la tarde se espera el avance de un nuevo sistema frontal desde el sur, que aumentará la nubosidad sobre la franja central”, señaló. Según agregó, para el jueves este sistema podría generar tormentas dispersas sobre el norte argentino, especialmente en Chaco, Formosa y Santiago del Estero.

Inicio de la temporada estival en el NOA

Otro punto relevante del pronóstico es el inicio de las primeras manifestaciones de la temporada estival en el noroeste argentino. De Benedictis precisó que “comienzan a desarrollarse tormentas en sectores de Salta, Tucumán y Jujuy” y aclaró que “si bien los eventos serán aislados, representan un cambio significativo en la circulación atmosférica regional”.

El meteorólogo destacó que este comportamiento marca el inicio de la transición hacia el período de lluvias típicas del NOA, una región que concentra sus mayores acumulados durante el verano.

