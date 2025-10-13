Nogoyá Times

    Pronóstico del tiempo: prevén días sin lluvias y con progresivo aumento de temperatura

    Este lunes predominará el cielo despejado y un ambiente seco en Entre Ríos, con máximas de 24°C. Las condiciones estables continuarán hasta el miércoles. Los detalles.
    Pronóstico del tiempo El inicio de la semana se presenta con buen tiempo y temperaturas agradables en gran parte del centro del país. En Entre Ríos, se espera una jornada soleada a parcialmente nublada, con mínimas de 13°C y máximas que rondarán los 24°C. El ambiente se mantendrá seco y sin probabilidades de precipitaciones, tras el paso del frente frío que dejó aire más fresco y estable.

     

    El meteorólogo Leonardo De Benedictis explicó que “tras el paso del frente frío, se prevé una rápida estabilización de las condiciones” y detalló que “entre el lunes y el miércoles, la mayor parte del país experimentará jornadas con cielo despejado o algo nublado y sin precipitaciones significativas”. En esa línea, indicó que el ingreso de aire más seco y fresco favorecerá una mejora general del tiempo, con una disminución de la humedad y un ambiente más estable.

    Cambios desde el miércoles

    No obstante, el especialista advirtió que el escenario comenzará a modificarse hacia mitad de semana. “A partir del miércoles por la tarde se espera el avance de un nuevo sistema frontal desde el sur, que aumentará la nubosidad sobre la franja central”, señaló. Según agregó, para el jueves este sistema podría generar tormentas dispersas sobre el norte argentino, especialmente en Chaco, Formosa y Santiago del Estero.

    Inicio de la temporada estival en el NOA

    Otro punto relevante del pronóstico es el inicio de las primeras manifestaciones de la temporada estival en el noroeste argentino. De Benedictis precisó que “comienzan a desarrollarse tormentas en sectores de Salta, Tucumán y Jujuy” y aclaró que “si bien los eventos serán aislados, representan un cambio significativo en la circulación atmosférica regional”.

     

    El meteorólogo destacó que este comportamiento marca el inicio de la transición hacia el período de lluvias típicas del NOA, una región que concentra sus mayores acumulados durante el verano. Fuente: El Once

