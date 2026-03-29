PS5 y PS5 Pro suben de precio: esto es lo que costará ahora la consola de Sony

Todos los dispositivos contarán 100 dólares más, respecto a los precios actuales.

Nuevamente Sony sube el precio de sus consolas actuales. Luego de haberlo hecho hace menos de un año, la empresa confirmó el aumento de 100 dólares en tres de sus dispositivos actuales: PlayStation 5, PlayStation 5 Pro y PlayStation Portal.

Sony atribuye esta decisión a las “presiones continuas en el panorama económico mundial”, así como al incremento en los costes de diversos componentes esenciales para la fabricación de sus productos.

Cuál serán los nuevos precios de la PS5

En concreto, el aumento de precio decretado por Sony oscila entre 100 y 150 unidades de la moneda local según el modelo y la región. Todos los incrementos empezarán a implementarse oficialmente desde el 2 de abril de 2026. Estos son los nuevos precios:

Estados Unidos

PlayStation 5 estándar sube de $549,99 a $649,99.

PS5 Digital Edition pasa de $499,99 a $599,99.

PS5 Pro pasa de $749,99 a $899,99.

PlayStation Portal, dispositivo de juego remoto, ahora costará $249,99.

Sony justifica el incremento de precios de PlayStation 5 y Portal por las presiones económicas globales y el encarecimiento de componentes clave. (Europa Press) Sony justifica el incremento de precios de PlayStation 5 y Portal por las presiones económicas globales y el encarecimiento de componentes clave. (Europa Press)

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