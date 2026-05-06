PSG es finalista de la Champions League tras eliminar al Bayern Múnich

PSG es finalista de la Champions League luego de igualar 1-1 frente al Bayern Múnich en Alemania y sellar su pase a la gran definición, donde enfrentará al Arsenal en Budapest.

El PSG es finalista de la Champions League: confirmó su lugar en la gran cita europea tras empatar 1-1 frente al Bayern Múnich en el Allianz Arena, resultado que le permitió imponerse en el global y desatar el festejo del conjunto dirigido por Luis Enrique. En un duelo intenso y con tramos de alto voltaje, el equipo parisino supo resistir en momentos clave y golpear en el inicio para encaminar la clasificación.

El encuentro comenzó con un golpe temprano que marcó el desarrollo del partido. A los tres minutos, Ousmane Dembélé aprovechó una asistencia precisa de Kvaratskhelia y definió con categoría para abrir el marcador. Ese tanto no solo silenció al público local, sino que también obligó al Bayern a asumir riesgos desde el inicio, dejando espacios que el PSG intentó explotar con velocidad.

A partir de allí, el conjunto alemán tomó el control territorial y generó varias situaciones claras, aunque se encontró con una sólida actuación del arquero Safonov y una defensa bien plantada. Jamal Musiala y Michael Olise estuvieron cerca del empate, pero la falta de eficacia y algunas intervenciones determinantes evitaron que el marcador se modificara antes del descanso.

Dominio alemán y resistencia parisina

En el complemento, el Bayern Múnich intensificó su presión y acorraló al PSG durante largos pasajes. Manuel Neuer, desde su arco, también fue protagonista al evitar el segundo tanto en varias oportunidades, manteniendo con vida a su equipo. Sin embargo, la falta de claridad en los metros finales continuó siendo un problema para los locales.

El PSG, por su parte, apostó al contragolpe y tuvo chances concretas para liquidar la serie. Desiré Doué y Nuno Mendes contaron con oportunidades inmejorables, pero fallaron en la definición. Esa falta de contundencia mantuvo abierto el partido hasta el final y alimentó la esperanza del conjunto bávaro.

Cuando el encuentro parecía sentenciado, apareció Harry Kane a los 94 minutos para marcar el empate con un potente remate al primer palo. El gol generó suspenso en los instantes finales, pero no alcanzó para revertir la serie. El PSG resistió los últimos embates y selló su clasificación a la final.

Una final con historia por escribir

Con este resultado, el PSG finalista de la Champions League buscará repetir la gloria en una nueva definición continental, esta vez frente al Arsenal. El duelo se disputará el 30 de mayo en Budapest y promete ser un choque de estilos entre dos equipos que han demostrado solidez y ambición a lo largo del torneo.

El equipo de Luis Enrique llega fortalecido no solo por el resultado, sino también por su capacidad de adaptación en escenarios complejos. La combinación de talento joven y experiencia ha sido clave para superar instancias decisivas, y ahora intentará dar el paso definitivo hacia el título.

Por su parte, el Arsenal se presenta como un rival de cuidado, con un funcionamiento colectivo aceitado y figuras en gran nivel. La final asoma como un enfrentamiento abierto, donde los detalles marcarán la diferencia. El PSG ya hizo su parte: sobrevivió a una semifinal exigente y está a un paso de la consagración. Fuente: El Once

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