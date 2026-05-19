Quería llenar el álbum del Mundial, hizo una transferencia y perdió más de $1 millón

En Mendoza, un joven de 28 años denunció haber sido engañado tras transferir $1.129.000 para comprar figuritas y el álbum por internet. Sin embargo, después de realizar el pago, el supuesto vendedor desapareció y bloqueó todo contacto.

El caso se suma a una creciente cantidad de denuncias relacionadas con sitios falsos y publicaciones fraudulentas en redes sociales que aprovechan la desesperación de muchos fanáticos por completar la colección antes del inicio de la Copa del Mundo.

Cómo fue la maniobra

Según trascendió, la víctima encontró una publicación vinculada a la venta de productos oficiales del Mundial y decidió avanzar con la compra.

Después de mantener contacto con el supuesto vendedor, realizó una transferencia bancaria por más de un millón de pesos creyendo que recibiría una importante cantidad de figuritas y el álbum completo.

No obstante, una vez acreditado el dinero, el comprador dejó de recibir respuestas y terminó bloqueado de todas las vías de comunicación.

El monto transferido llamó especialmente la atención debido a que coincide con las estimaciones actuales sobre cuánto costaría completar el álbum del Mundial adquiriendo sobres y figuritas en grandes cantidades.

Advierten por páginas falsas y redes sociales

Especialistas en seguridad informática y periodistas tecnológicos alertaron que este tipo de maniobras crecieron de manera exponencial durante las últimas semanas.

Según se informó, ya existen al menos 20 sitios fraudulentos denunciados internacionalmente, muchos de ellos diseñados para imitar páginas oficiales de fabricantes de figuritas.

Además, las redes sociales aparecen como uno de los espacios más utilizados por los delincuentes, quienes crean perfiles falsos simulando ser revendedores autorizados o distribuidores oficiales.

En muchos casos, utilizan logos, nombres y diseños idénticos a los reales para generar confianza en las víctimas y concretar transferencias bancarias.

Las recomendaciones para evitar fraudes

Entre las principales recomendaciones, especialistas sugieren verificar cuidadosamente la dirección web antes de concretar cualquier compra relacionada con el Mundial.

También aconsejan evitar transferencias bancarias directas y priorizar plataformas oficiales o sistemas de pago seguros que permitan reclamar ante posibles irregularidades.

Otra advertencia apunta a las publicaciones en redes sociales, donde suelen concentrarse la mayor cantidad de engaños vinculados a la venta de figuritas y productos mundialistas. Fuente: El Once

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