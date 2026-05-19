Boca recibe a Cruzeiro en una noche decisiva para seguir con vida en la Libertadores

Después de la temprana eliminación en el Torneo Apertura frente a Huracán y tras perder terreno en la tabla continental, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda quedó obligado a sumar de a tres para mantener intactas sus posibilidades de clasificación a los octavos de final.

El presente del equipo genera preocupación luego de un arranque prometedor en el certamen y una racha positiva que parecía haber consolidado la idea futbolística del entrenador.

Cómo llega Boca al partido

Actualmente, Boca ocupa el tercer puesto de su grupo y necesita una victoria para continuar dependiendo de sí mismo en la pelea por el primer lugar.

En caso de una derrota, Cruzeiro asegurará su clasificación y el conjunto argentino quedará condicionado a otros resultados para sostener sus chances de avanzar.

Un empate tampoco le garantizaría tranquilidad al Xeneize, ya que dejaría todo abierto para la última jornada frente a Universidad Católica.

El equipo llega además golpeado por las bajas de varios futbolistas importantes y por un rendimiento que decayó notablemente durante las últimas semanas, especialmente después de la derrota sufrida justamente ante Cruzeiro en Belo Horizonte.

La probable formación y las dudas

Con más tiempo de preparación después de quedar eliminado del campeonato local, Úbeda apostaría por una base similar a la que viene utilizando en la Libertadores.

La probable alineación de Boca sería con Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Uno de los interrogantes pasa por el estado físico de Giménez, que arrastra molestias físicas y no se encuentra al ciento por ciento desde lo físico. Además, el entrenador no podrá contar con Santiago Ascacíbar por suspensión y tampoco tendrá disponible a Adam Bareiro, quien sufrió una lesión muscular.

Cruzeiro llega en alza

Del otro lado estará un Cruzeiro que parece haber dejado atrás el mal comienzo de temporada y llega en crecimiento futbolístico.

El conjunto brasileño apenas perdió uno de sus últimos nueve encuentros y logró acomodarse en el Brasileirao mientras continúa peleando por la clasificación en la Libertadores.

En el primer duelo entre ambos, el equipo de Belo Horizonte se impuso 1 a 0 después de un encuentro condicionado por la expulsión temprana de Bareiro.

Aquel partido marcó además el inicio de una etapa irregular para Boca, que desde entonces perdió solidez y comenzó a complicarse tanto en el torneo local como en el plano internacional.

El encuentro será arbitrado por el venezolano Jesús Valenzuela y contará con transmisión televisiva de Fox Sports. Fuente: El Once

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