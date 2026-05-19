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    Guido Kaczka se llevó el Martín Fierro de oro: todos los ganadores de la gala

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    En la noche de este lunes se entregaron los premio Martín Fierro a la televisión. Los galardones destacan a lo mejor de la pantalla chica entre los trabajos realizados durante el año pasado.
    La ceremonia de los premios Martín Fierro de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) se realizó en la noche del lunes en el Hotel Hilton y otorgó galardones a las ternas más destacadas de la televisión nacional abierta.

     

    Guido Kaczka se llevó el máximo galardón: el Martín Fierro de oro.

     

    La ceremonia estuvo a cargo del conductor Santiago del Moro, con la transmisión de Telefé.

    La celebración se llevó adelante con los famosos divididos en 66 mesas y el menú incluyó tres pasos: una entrada de chutney de mandarina, gominolas de zanahoria y crema de ajo blanco y un compacto de queso cremoso de coliflor y hongos; el plato principal con lomo de novillo en camisa de panceta casera y guarnición; y el postre que tendrá un cremoso de chocolate con confitura de frutillas y frambuesas.

     

    Tras un emotivo clip inicial, Santiago del Moro presentó la edición número 54 y señaló: “El premio que todos quieren y todos critican”. Luego saludó a Mirtha Legrand y los presentes la alavaron de pie al grito de “Mirtha, Mirtha”.

     

    Seguido, ingresó Luis Ventura, presidente de APTRA: “Esta no es la fiesta de APTRA ni de la industria sino de ustedes. Tenemos distintos intereses, pero lo importante es la que la televisión late a través de 55 años y de distintos gobiernos, incluso de la censura. En un momento difícil para la sociedad cuando hay que seguir en la lucha en un medio que aún nos da laburo, aunque muchos hoy no puedan decir lo mismo y para ellos, mi abrigo”.

     

    “Es un Martín Fierro muy poblado y disputado. No quiero irme sin dejar el agradecimiento a cada uno de los presentes. Algunos premios cuentan con piedras preciosas. Quiero distinguir a la señora que luchó con una bronquitis y, a pesar de todas las contrariedades, me llamó y siempre estuvo. Un aplauso a la señora Mirtha Legrand que es la madrina de APTRA. Disfruten, comaan y hagan tertulia”, cerró Ventura.

     

    El primer homenaje fue dedicado a América Televisión. El video inició con la imagen de Tato Bores, Mirtha Legrand, CQC, Gerardo Sofovich, Pamela David, Marcelo Tinelli; hasta los programas más conocidos de la actualidad con Sergio Lapegue, Ángel de Brito y más figuras.

     

    Con periodistas del ambiente, que lo presentaron, el conductor Enrique Macaya Márquez, de 91 años, fue homenajeado, por su extensa trayectoria de más de 70 años de trabajo en la pantalla chica.

     

    El in memoriam en la voz de Ángela Torres con “Recuerdame”

    La incipiente estrella pop, Ángela Torres tomó protagonismo a través de la canción “Recuérdame” mientras en el fondo se podía ver los nombres de quienes fallecieron durante el año, en un emotivo homenaje que erizó la piel de más de uno.

    Entre los recordados se encontraron Héctor Alterio, Adela Gauler, Alejandro Farrel, Rafael Solano, Julioi Ricardo, Ernesto Acchier, Gaby Ferro, Isaac Eisen, Jorge Lorenzo, José Andrada, Marcelo Araujo, Carlos Velázquez, Marianela Monti, Marta Lubos, Mercedes Portillo, Pablo Lago y el cierre de Luis Brandoni con su cita: “Uno vive con la esperanza de ser un recuerdo”.

     

    Todos los ganadores

     

    Ficción

    AMIA, la serie – Telefe

    La voz ausente – El Trece

    Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve (Ganador)

     

    Periodístico

    Camino a casa – Telefe

    GPS – América

    Opinión pública – El Nueve (Ganador)

     

    Humorístico/Actualidad

    La Noche Perfecta – El Trece

    Las Chicas de la Culpa – el Trece

    Polémica en el bar – América (Ganador)

     

    Deportivo

    ACTC – TV Pública (Ganador)

    Carburando – El Trece

    Knockout 9 – El Nueve

     

    Futbolístico

    CONMEBOL Libertadores (Telefe)

    Mundial de Clubes (Telefe) (Ganador)

    Knockout 9 (El Nueve)

     

    Noticiero diurno

    Arriba Argentinos – El Trece

    El noticiero de la gente – Telefe

    Telenueve al mediodía – El Nueve (Ganador)

     

    Noticiero nocturno

    América Noticias – América

    Telefe Noticias – Telefe (Ganador)

    Telenoche – El Trece

     

    Interés General

    Almorzando con Juana – El Trece

    DDM – América

    Los Profesionales de Siempre (El Nueve)

    Sálvese Quien Pueda – América

    LAM – América (Ganador)

    Lape Club Social – América

     

    Musical

    Hay música siempre – TV Pública

    La Peña de Morfi – Telefe (Ganador)

    Pasión de Sábado – América

    Planeta Nueve – El Nueve

     

    Magazine

    Qué te pasa – Net TV

    Nara que ver – El Nueve

    Cortá por Lozano – Telefe (Ganador)

    Con Carmen – El Nueve

    A la Barbarossa – Telefe

     

    Cultural Educativo

    Argentina de película – América

    Ser Humano – América

    Tierras – Telefe (Ganador)

     

    Entretenimientos

    Ahora Caigo – El Trece

    Buenas Noches Familia – El Trece (Ganador)

    Pasapalabra – Telefe

     

    Big Show

    La Voz Argentina – Telefe

    Medianoche con Jey – El Nueve

    Otro Día Perdido – El Trece (Ganador)

     

    Reality

    Cuestión de Peso – El Trece

    MasterChef Celebrity – Telefe (Ganador)

    Gran Hermano – Telefe

     

    Gastronomía

    Ariel en su Salsa – Telefe (Ganador)

    Escuela de cocina – El Nueve

    Qué Mañana! – El Nueve

    Viajes/Turismo

    Iván de Viaje – Telefe

    Por el mundo – Telefe (Ganador)

    Resto del mundo – El Trece

     

    Programa de Servicios (premio compartido)

    ADN Buena Salud – TV Pública (Ganador)

    Aire de Campo – TV Pública (Ganador)

    Intelexis – Net TV

    Mascotas al rescate – América

     

    Jurados

    Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity (Telefe) (Ganador)

    Drago Ramírez Martínez Wirzt Bachor Pucheta – Bienvenidos a Ganar (El Nueve)

    Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti– La Voz Argentina (Telefe)

     

    Branded Content

    Historias de reparación Dove (Unilever – Telefe)

    Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe) (Ganador)

    Ponele lo mejor (CasanCrem – Danone – Telefe)

     

    Labor en Conducción Femenina

    Moria Casán – La Mañana con Moria (El Trece)

    Pamela David – Desayuno Americano (América)

    Verónica Lozano – Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)

    Karina Mazzocco – A la Tarde (América)

    Wanda Nara – MasterChef Celebrity (Telefe) (Ganador)

    Mariana Fabbiani – DDM (América)

    Georgina Barbarossa – A la Barbarossa (Telefe)

     

    Labor en Conducción Masculina

    Darío Barassi – Ahora Caigo (El Trece)

    Iván de Pinera – Pasapalabra (Telefe)

    Guido Kaczka – Buenas Noches Familia (El Trece) (Ganador)

    Santiago del Moro – Gran Hermano (Telefe)

    Nico Occhiato – La Voz Argentina (Telefe)

     

    Labor Periodística Femenina

    Carolina Amoroso – Telenoche (El Trece)

    Soledad Larghi – América Noticias (América)

    Mirtha Legrand – La Noche de Mirtha (El Trece) (Ganador)

    Labor Periodística Masculina

    Nelson Castro – Telenoche (El Trece)

    Rolando Graña – América Noticias GPS (América) (Ganador)

    Mauro Szeta – Lape Club Social (América)

    Germán Paoloski – El Noticiero de la Gente (Telefe)

     

    Cronista/Movilero

    Alejandro Guatii – Intrusos (América) (Ganador)

    Cecilia Insigna – Arriba Argentinos (El Trece)

    Martín Salwe – Lape Club Social Informativo (América)

    Daniel Roggiano – Buen Telefe, Telefe Noticias (Telefe)

     

    Panelista Femenina

    Marcela Feudale – LAM (América)

    Edith Hermida – Bendita (El Nueve)

    Natalie Weber – Pasó en América (América)

    Analía Franchín – A la Barbarossa (Telefe) (Ganador)

    Mariana Brey – A la Barbarossa (Telefe)

     

    Panelista Masculino

    Martín Candalaft – DDM (América)

    Ceferino Reato – Gran Hermano: el debate (Telefe)

    Luis Bremer – A la Tarde y Desayuno Americano (América) (Ganador)

    Paulo Kablan – A la Barbarossa (Telefe)

     

    Mejor Actor

    César Bordón – La voz ausente (El Trece AMIA – Telefe)

    Luciano Cáceres – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve) (Ganador)

    Gustavo Garzón – La voz ausente (El Trece)

    Benjamín Vicuña – La voz ausente (El Trece)

    Mejor Actriz

    Gimena Accardi – La voz ausente (El Trece) (Ganador)

    Paloma Contretar – Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve

    Susú Pecoraro – la voz ausente (El Trece)

    Jazmín Stuart – La voz ausente – El Trece

    Revelación

    Laura Grandinetti – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

    Ian Lucas – MasterChef Celebrity (Telefe) (Ganador)

    Sofía Gonet – MasterChef Celebrity (Telefe)

     

    Labor Humorística

    Agústin Rada Aristarán – Otro día perdido (El Trece) (Ganador)

    Connie Ballarini – Las chicas de la Culpa (El Trece)

    Darío Lopilato – Viralizados (América)

    Laila Roth – Otro día perdido (El Trece)

     

    Autor/Guionista

    Roma; Meira; Zicanelli; Álvarez y Custo – La voz ausente (El Trece) (Ganador)

    Harlev; Gur; Snir; Arazi; Bertilotti; Bonet – AMIA, la serie (Telefe)

    Pinto; Macias y Torres – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

     

    Director

    Gustavo Hernández – La voz ausente (El Trece)

    Eduardo Pinto – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve) (Ganador)

    Guillermo Rocamora – AMIA, la serie (Telefe)

     

    Director de No Ficción

    Claudio Cuscuela – Otro Día Perdido (El Trece) (Ganador)

    Fernando Emiliozzi – MasterChef Celebrity y La Voz Argentina (Telefe)

    Christian Fontan – La Noche Perfecta, Los 8 Escalones, Cuestión de Peso y The Floor (El Trece)

     

    Aviso publicitario

    Decíselo, Quilmes (ABI INBEV – La América) (Ganador)

    Tarjetita, Swiss Medical (LA América)

    Universo DADA, Grupo Peñaflor (La Comunidad)

    Paparazzi: Stella ArtoisABI INVBEV/GUT Buenos Aires

     

    Producción Integral

    La Voz Argentina – Telefe (Ganador)

    Otro Día Perdido – El Trece

    MasterChef Celebrity – Telefe

    Telefe Noticias – Telefe Fuente: El Once

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