Guido Kaczka se llevó el Martín Fierro de oro: todos los ganadores de la gala
Guido Kaczka se llevó el máximo galardón: el Martín Fierro de oro.
La ceremonia estuvo a cargo del conductor Santiago del Moro, con la transmisión de Telefé.
La celebración se llevó adelante con los famosos divididos en 66 mesas y el menú incluyó tres pasos: una entrada de chutney de mandarina, gominolas de zanahoria y crema de ajo blanco y un compacto de queso cremoso de coliflor y hongos; el plato principal con lomo de novillo en camisa de panceta casera y guarnición; y el postre que tendrá un cremoso de chocolate con confitura de frutillas y frambuesas.
Tras un emotivo clip inicial, Santiago del Moro presentó la edición número 54 y señaló: “El premio que todos quieren y todos critican”. Luego saludó a Mirtha Legrand y los presentes la alavaron de pie al grito de “Mirtha, Mirtha”.
Seguido, ingresó Luis Ventura, presidente de APTRA: “Esta no es la fiesta de APTRA ni de la industria sino de ustedes. Tenemos distintos intereses, pero lo importante es la que la televisión late a través de 55 años y de distintos gobiernos, incluso de la censura. En un momento difícil para la sociedad cuando hay que seguir en la lucha en un medio que aún nos da laburo, aunque muchos hoy no puedan decir lo mismo y para ellos, mi abrigo”.
“Es un Martín Fierro muy poblado y disputado. No quiero irme sin dejar el agradecimiento a cada uno de los presentes. Algunos premios cuentan con piedras preciosas. Quiero distinguir a la señora que luchó con una bronquitis y, a pesar de todas las contrariedades, me llamó y siempre estuvo. Un aplauso a la señora Mirtha Legrand que es la madrina de APTRA. Disfruten, comaan y hagan tertulia”, cerró Ventura.
El primer homenaje fue dedicado a América Televisión. El video inició con la imagen de Tato Bores, Mirtha Legrand, CQC, Gerardo Sofovich, Pamela David, Marcelo Tinelli; hasta los programas más conocidos de la actualidad con Sergio Lapegue, Ángel de Brito y más figuras.
Con periodistas del ambiente, que lo presentaron, el conductor Enrique Macaya Márquez, de 91 años, fue homenajeado, por su extensa trayectoria de más de 70 años de trabajo en la pantalla chica.
El in memoriam en la voz de Ángela Torres con “Recuerdame”
La incipiente estrella pop, Ángela Torres tomó protagonismo a través de la canción “Recuérdame” mientras en el fondo se podía ver los nombres de quienes fallecieron durante el año, en un emotivo homenaje que erizó la piel de más de uno.
Entre los recordados se encontraron Héctor Alterio, Adela Gauler, Alejandro Farrel, Rafael Solano, Julioi Ricardo, Ernesto Acchier, Gaby Ferro, Isaac Eisen, Jorge Lorenzo, José Andrada, Marcelo Araujo, Carlos Velázquez, Marianela Monti, Marta Lubos, Mercedes Portillo, Pablo Lago y el cierre de Luis Brandoni con su cita: “Uno vive con la esperanza de ser un recuerdo”.
Todos los ganadores
Ficción
AMIA, la serie – Telefe
La voz ausente – El Trece
Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve (Ganador)
Periodístico
Camino a casa – Telefe
GPS – América
Opinión pública – El Nueve (Ganador)
Humorístico/Actualidad
La Noche Perfecta – El Trece
Las Chicas de la Culpa – el Trece
Polémica en el bar – América (Ganador)
Deportivo
ACTC – TV Pública (Ganador)
Carburando – El Trece
Knockout 9 – El Nueve
Futbolístico
CONMEBOL Libertadores (Telefe)
Mundial de Clubes (Telefe) (Ganador)
Knockout 9 (El Nueve)
Noticiero diurno
Arriba Argentinos – El Trece
El noticiero de la gente – Telefe
Telenueve al mediodía – El Nueve (Ganador)
Noticiero nocturno
América Noticias – América
Telefe Noticias – Telefe (Ganador)
Telenoche – El Trece
Interés General
Almorzando con Juana – El Trece
DDM – América
Los Profesionales de Siempre (El Nueve)
Sálvese Quien Pueda – América
LAM – América (Ganador)
Lape Club Social – América
Musical
Hay música siempre – TV Pública
La Peña de Morfi – Telefe (Ganador)
Pasión de Sábado – América
Planeta Nueve – El Nueve
Magazine
Qué te pasa – Net TV
Nara que ver – El Nueve
Cortá por Lozano – Telefe (Ganador)
Con Carmen – El Nueve
A la Barbarossa – Telefe
Cultural Educativo
Argentina de película – América
Ser Humano – América
Tierras – Telefe (Ganador)
Entretenimientos
Ahora Caigo – El Trece
Buenas Noches Familia – El Trece (Ganador)
Pasapalabra – Telefe
Big Show
La Voz Argentina – Telefe
Medianoche con Jey – El Nueve
Otro Día Perdido – El Trece (Ganador)
Reality
Cuestión de Peso – El Trece
MasterChef Celebrity – Telefe (Ganador)
Gran Hermano – Telefe
Gastronomía
Ariel en su Salsa – Telefe (Ganador)
Escuela de cocina – El Nueve
Qué Mañana! – El Nueve
Viajes/Turismo
Iván de Viaje – Telefe
Por el mundo – Telefe (Ganador)
Resto del mundo – El Trece
Programa de Servicios (premio compartido)
ADN Buena Salud – TV Pública (Ganador)
Aire de Campo – TV Pública (Ganador)
Intelexis – Net TV
Mascotas al rescate – América
Jurados
Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity (Telefe) (Ganador)
Drago Ramírez Martínez Wirzt Bachor Pucheta – Bienvenidos a Ganar (El Nueve)
Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti– La Voz Argentina (Telefe)
Branded Content
Historias de reparación Dove (Unilever – Telefe)
Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe) (Ganador)
Ponele lo mejor (CasanCrem – Danone – Telefe)
Labor en Conducción Femenina
Moria Casán – La Mañana con Moria (El Trece)
Pamela David – Desayuno Americano (América)
Verónica Lozano – Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)
Karina Mazzocco – A la Tarde (América)
Wanda Nara – MasterChef Celebrity (Telefe) (Ganador)
Mariana Fabbiani – DDM (América)
Georgina Barbarossa – A la Barbarossa (Telefe)
Labor en Conducción Masculina
Darío Barassi – Ahora Caigo (El Trece)
Iván de Pinera – Pasapalabra (Telefe)
Guido Kaczka – Buenas Noches Familia (El Trece) (Ganador)
Santiago del Moro – Gran Hermano (Telefe)
Nico Occhiato – La Voz Argentina (Telefe)
Labor Periodística Femenina
Carolina Amoroso – Telenoche (El Trece)
Soledad Larghi – América Noticias (América)
Mirtha Legrand – La Noche de Mirtha (El Trece) (Ganador)
Labor Periodística Masculina
Nelson Castro – Telenoche (El Trece)
Rolando Graña – América Noticias y GPS (América) (Ganador)
Mauro Szeta – Lape Club Social (América)
Germán Paoloski – El Noticiero de la Gente (Telefe)
Cronista/Movilero
Alejandro Guatii – Intrusos (América) (Ganador)
Cecilia Insigna – Arriba Argentinos (El Trece)
Martín Salwe – Lape Club Social Informativo (América)
Daniel Roggiano – Buen Telefe, Telefe Noticias (Telefe)
Panelista Femenina
Marcela Feudale – LAM (América)
Edith Hermida – Bendita (El Nueve)
Natalie Weber – Pasó en América (América)
Analía Franchín – A la Barbarossa (Telefe) (Ganador)
Mariana Brey – A la Barbarossa (Telefe)
Panelista Masculino
Martín Candalaft – DDM (América)
Ceferino Reato – Gran Hermano: el debate (Telefe)
Luis Bremer – A la Tarde y Desayuno Americano (América) (Ganador)
Paulo Kablan – A la Barbarossa (Telefe)
Mejor Actor
César Bordón – La voz ausente (El Trece AMIA – Telefe)
Luciano Cáceres – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve) (Ganador)
Gustavo Garzón – La voz ausente (El Trece)
Benjamín Vicuña – La voz ausente (El Trece)
Mejor Actriz
Gimena Accardi – La voz ausente (El Trece) (Ganador)
Paloma Contretar – Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve
Susú Pecoraro – la voz ausente (El Trece)
Jazmín Stuart – La voz ausente – El Trece
Revelación
Laura Grandinetti – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
Ian Lucas – MasterChef Celebrity (Telefe) (Ganador)
Sofía Gonet – MasterChef Celebrity (Telefe)
Labor Humorística
Agústin Rada Aristarán – Otro día perdido (El Trece) (Ganador)
Connie Ballarini – Las chicas de la Culpa (El Trece)
Darío Lopilato – Viralizados (América)
Laila Roth – Otro día perdido (El Trece)
Autor/Guionista
Roma; Meira; Zicanelli; Álvarez y Custo – La voz ausente (El Trece) (Ganador)
Harlev; Gur; Snir; Arazi; Bertilotti; Bonet – AMIA, la serie (Telefe)
Pinto; Macias y Torres – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
Director
Gustavo Hernández – La voz ausente (El Trece)
Eduardo Pinto – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve) (Ganador)
Guillermo Rocamora – AMIA, la serie (Telefe)
Director de No Ficción
Claudio Cuscuela – Otro Día Perdido (El Trece) (Ganador)
Fernando Emiliozzi – MasterChef Celebrity y La Voz Argentina (Telefe)
Christian Fontan – La Noche Perfecta, Los 8 Escalones, Cuestión de Peso y The Floor (El Trece)
Aviso publicitario
Decíselo, Quilmes (ABI INBEV – La América) (Ganador)
Tarjetita, Swiss Medical (LA América)
Universo DADA, Grupo Peñaflor (La Comunidad)
Paparazzi: Stella ArtoisABI INVBEV/GUT Buenos Aires
Producción Integral
La Voz Argentina – Telefe (Ganador)
Otro Día Perdido – El Trece
MasterChef Celebrity – Telefe
Telefe Noticias – Telefe Fuente: El Once
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