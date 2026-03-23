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    Quini 6: 11 apostadores ganaron más de $34 millones en el Siempre Sale

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    Resultados del domingo

    No se registraron ganadores con todos los aciertos en ninguna de las modalidades más importantes del Quini 6. En el próximo sorteo el pozo será de $5.850.000.000. Detalles y números sorteados.
    No hubo ganadores de los importantes pozos millonarios del Quini 6 este domingo, pero sí en el Siempre Sale. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que el próximo sorteo, en total, habrá en juego 5.850 millones de pesos.

     

    En el Tradicional salieron el 34-03-22-18-26-44. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $780.000.000.

    En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 01-14-28-36-17-20. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $780.000.000.

     

    Por su parte, en La Revancha aparecieron el 41-36-43-33-05-12. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $2.986.605.756.

     

    En el Siempre Sale hubo 11 ganadores que acertaron cinco de los siguientes números: 24-44-25-28-12-40. Cobrarán cada uno $34.966.440,82.

     

    En el Pozo Extra, en tanto, hubo 2101 ganadores y cada uno percibirá $73.774,39. Fuente: El Once

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